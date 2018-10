FC Bayern gegen Ajax Amsterdam heute live im TV und Livestream sehen

Der FC Bayern bekommt es heute am 2. Spieltag in der UEFA Champions League mit dem niederländischen Club Ajax Amsterdam zu tun (ab 21 Uhr im LIVESTREAM und im Liveticker). Bei SPOX gibt´s die wichtigsten Informationen zum Spiel und wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Gruppe E trifft Bayern auf Ajax, Athen und Benfica.

FC Bayern gegen Ajax Amsterdam heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der FC Bayern empfängt am heutigen Dienstag, 2. Oktober, Ajax Amsterdam. Anpfiff in der Allianz Arena in München ist um 21 Uhr. Die Arena hat in international Wettbewerben eine Kapazität von 70.000 Plätzen.

© getty

FC Bayern - Ajax Amsterdam live im TV und Livestream sehen

Das zweite Spiel in der UEFA-Champions-League-Gruppenphase zwischen dem FC Bayern und Ajax Amsterdam seht ihr - genau wie viele anderen Partien der Königsklasse - in Deutschland und Österreich live und exklusiv auf DAZN. Sky zeigt Ausschnitte aus jedem Spiel in der Konferenz. Wie die Aufteilung der Einzelspiele geregelt ist, lest ihr hier.

Bei DAZN gibt es neben der UEFA Champions League auch internationalen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und alle Spiele der UEFA Europa League zu sehen. Für 9,99 Euro im Monat bekommt ihr das volle Paket. DAZN kann monatlich gekündigt werden und bietet euch sogar einen kostenfreien Probemonat an.

SPOX hält euch mit dem Liveticker auf dem aktuellen Stand.

FC Bayern gegen Ajax Amsterdam heute: Duell der Tabellenzweiten

Der FC Bayern gilt als der große Favorit in der Gruppe E. Aber auch Ajax Amsterdam meldete am ersten Spieltag in der UEFA Champions League mit einem 3:0-Sieg gegen AEK Athen Ansprüche auf das Weiterkommen an. Nach den beiden sieglosen Spielen in der Bundesliga ließen die Bayern zuletzt Federn. Auch Ajax Amsterdam steht, genau wie der FCB, in der niederländischen Eredivisie auf Rang zwei. Tabellenführer in den Niederlanden ist PSV Eindhoven.

Champions League: Tabelle in der Gruppe E