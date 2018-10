BVB-PK im Liveticker: Lucien Favre spricht vor dem Champions-League-Duell mit AS Monaco

Nach dem wilden Comeback gegen Bayer Leverkusen geht's für den BVB am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League gegen AS Monaco. Lucien Favre stellt sich im Vorfeld heute um 12.30 Uhr der Presse - SPOX ist live dabei.

12.46 Uhr: Akanji über den Anschlag vor einem Jahr: Ich war nicht dabei letztes Jahr und habe nicht viel mit den anderen darüber gesprochen. Das Thema ist auch weitgehend abgehakt. Ich bin froh, dass es den Spielern gut geht."

12.43 Uhr: Akanji über die Atmosphäre im Team: "Sicher ist die Stimmung gut, insbesondere nach dem Sieg am Samstag. Wir haben gesehen, dass wir auch nach einer nicht so guten ersten Halbzeit noch gewinnen konnten. Der Zusammenhalt im Team ist super. Ich hoffe das Beste für morgen

12.41 Uhr: Favre über den schwachen Saisonstart von Monaco: "Klar, viele Spieler sind weggegangen, das hat vor einem Jahr mit Mbappe angfangen. Manchmal liegt das Gleichgewicht einer Mannschaft nur an ein oder zwei Spielern. Das kann manchmal der Unterschied zwischen Platz zwei oder Platz acht. So ist es, es liegt an Details. Trotzdem haben sie eine sehr gute Mannschaft. Aber in den letzten Spielen gegen Nimes, Angers und St. Etienne hatten sie genug hochkarätige Torchancen, die Spiele zu gewinnen."

12.39 Uhr: Favre warnt dagegen vor dem kommenden Gegner: "Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie haben einige Nationalspieler im Team, das wird eine schwere Aufgabe. Aber natürlich wollen wir gewinnen."

12.37 Uhr: In der ersten Frage geht es um die Erwartungen der beiden an den ersten Champions League Auftritt vor eigenem Publikum. Akanji zeigt sich zuversichtlich: "In der Champions League wird es nicht einfach - gegen jeden Gegner. Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen, das ist unser Ziel. Ich glaube, unsere Fans freuen sich auch wieder auf die Champions League."

12.34 Uhr: Jetzt ist es soweit: Favre betritt gemeinsam mit Innenverteidiger Manuel Akanji den Raum. Es geht los.

Vor der PK: Bisher lässt Lucien Favre noch auf sich warten, mit dem Beginn der Pressekonferenz um 12.30 Uhr wird es also nichts.

Vor der PK: Das Duell mit den Franzosen steht in erster Linie natürlich unter dem Zeichen der tragischen Ereignisse vor eineinhalb Jahren. Das Bus-Attentat spielt noch immer eine große Rolle, meint Roman Weidenfeller. SPOX hat sich mit dem BVB-Fan unterhalten, der die #bedforawayfans-Aktion initiierte.

#bedforawayfans: BVB-Fan bot nach Bus-Attentat vier französischen Fans Obdach © Stefan Kilmer 1/10 Stefan Kilmer (2.v.r.) bot vier französischen Fans nach dem Attentat auf Borussia Dortmunds Mannschaftsbus Obdach. © Stefan Kilmer 2/10 Dieses Bild ging in der Nacht des Anschlags um die ganze Welt. Kilmer erhielt Interview-Anfragen aus Japan und China. © Stefan Kilmer 3/10 Nach dem Schock saßen Kilmer und seine Gäste erstmal auf ein Glas Wein zusammen. Das Beisammensein half, die Geschehnisse zu verarbeiten. © Stefan Kilmer 4/10 Natürlich wurden die Liebsten zuhause über die Gastfreundschaft des Dortmunders informiert. Denn ... © Stefan Kilmer 5/10 ... Kilmer bestand darauf, Nudeln mit Tomatensoße zu kochen. Gemeinsam standen er und seine Gäste am Herd. Fußball verbindet. © Stefan Kilmer 6/10 Die vier Franzosen erhielten sämtliche Anfragen von französischen Journalisten. Das Handy blieb griffbereit. © Stefan Kilmer 7/10 Kilmer versorgte seine Gäste mit Luftmatratzen, Decken und Schlafsäcken. © Stefan Kilmer 8/10 Zum Auswärtsspiel nach Dortmund gereist, neben einem Bienen-Kissen aufgewacht. © Stefan Kilmer 9/10 Am nächsten Morgen gab es Frühstück. Trotz kurzer Nacht war die Stimmung gut. © Stefan Kilmer 10/10 Als Einstimmung auf das am nächsten Tag angesetzte Champions-League-Spiel zwischen dem BVB und Monaco statteten die Fans dem Deutschen Fußballmuseum einen gemeinsamen Besuch ab.

Vor der PK: Vorab die wichtigsten Statistiken und Infos zum Spiel gegen Monaco:

Insgesamt hat der BVB eine leicht negative Europapokal-Bilanz gegen Franzosen: Sechs Siegen stehen sieben Niederlagen gegenüber (fünf Remis).

Zu Hause verlor Dortmund nur zwei von neun Spielen gegen französische Klubs (4 Siege, 3 Remis): das letzte gegen Monaco (2:3) und mit 2:3 in der CL-Gruppenphase 2011/12 gegen Marseille.

Monaco gewann beide Europapokalspiele gegen Dortmund. Im CL-Viertelfinale der Saison 2016/17 siegten die Franzosen nach dem 3:2-Hinspielsieg in Dortmund auch zu Hause (3:1).

AS kassiert seit 18 Europapokal-Auswärtsspielen mindestens ein Gegentor pro Partie (insgesamt 36, im Schnitt also genau zwei pro Partie). Es ist die

längste Europapokal-Auswärtsserie mit mindestens einem Gegentor für die Monegassen.

Vor der PK: Der BVB hat eine beeindruckende englische Woche hinter sich. Gegen den Club gab es am Mittwochabend vor heimischer Kulisse ein 7:0 - seit 1986 gab es keinen derart hohen Bundesliga-Sieg mehr für die Schwarzgelben. Gegen Leverkusen legte der BVB nach 0:2-Rückstand nach und schoss sich an die Tabellenspitze der Bundesliga.

