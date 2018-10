AS Rom gegen Viktoria Pilsen in der Champions League heute live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Der AS Rom bekommt es am 2. Spieltag der UEFA Champions League (im Livestream auf DAZN und im Liveticker) mit Viktoria Pilsen zu tun. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im Free-TV sehen könnt und wo ihr Livestream und Liveticker finden könnt.

Nach der Niederlage bei Real Madrid zum Auftakt der Champions-League-Saison will die AS Roma im Heimspiel gegen Viktoria Pilsen Wiedergutmachung betreiben. Im letzten Jahr schaffte es der italienische Hauptstadtklub bis ins Halbfinale der Königsklasse. Um auch in dieser Saison ähnlich erfolgreich zu sein, ist ein Heimsieg gegen den amtierenden tschechischen Meister Pflicht.

Champions League: AS Rom gegen Viktoria Pilsen - Wann und wo?

Die Roma trägt ihre Heimspiele im altehrwürdigen Stadio Olimpico aus. Auch Stadtrivale Lazio Rom nutzt die Arena für seine Heimspiele. Während eines Champions-League-Spiels haben 73.000 Zuschauer Platz im weiten Rund. Anstoß des Spiels zwischen der Roma und Viktoria Pilsen ist um 21.00 Uhr.

Roma gegen Pilsen heute live: TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel AS Rom gegen Viktoria Pilsen ist nicht im deutschen Free-TV zu sehen. Im Einzelspiel ist AS Rom gegen Viktoria Pilsen beim Streamingdienst DAZNzu sehen. Live und exklusiv zeigt das "Netflix des Sports" 104 Spiele der Königsklasse in voller Länge. Carsten Fuß kommentiert das Spiel, einen Experten gibt es nicht. DAZN kann für lediglich 9,99 Euro im Monat abonniert werden und ist dabei jederzeit kündbar. Neben jeder Menge Spielen der Champions League und Europa League bietet euch das Portal auch Spitzenfußball aus der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue A. Zudem kommen auch Freunde des US-Sports auf ihre Kosten, denn DAZN hat NBA, NFL und MLB im Programm.

Wer noch kein Abonnement besitzt, der hat die Möglichkeit, das komplette DAZN-Angebot für 30 Tagen kostenfrei zu testen.

Sky zeigt das Spiel in Ausschnitten zusammen mit allen weiteren Partien des Wettbewerbs in der Konferenz - so auch das Parallelspiel in Gruppe G, ZSKA Moskau gegen Real Madrid. Natürlich kann die Konferenz auch im Livestream auf SkyGo verfolgt werden.

Für alle die unterwegs sind, aber trotzdem informiert bleiben wollen, gibt es den SPOX-Liveticker. Auch hier gibt es das Spiel AS Rom gegen Viktoria Pilsen in voller Länge.

Wo kann ich die Partie zwischen AS Rom und Viktoria Pilsen in Österreich sehen?

Ebenfalls auf DAZN, denn auch in Österreich überträgt DAZN die Partie im Livestream in voller Länge.

Champions League: Alle Partien des 2. Spieltages