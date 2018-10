AEK Athen gegen FC Bayern München, Schiedsrichter: Wer pfeift das Champions-League-Spiel des FCB?

Am heutigen Dienstag trifft der FC Bayern in der Champions League auf AEK Athen. Hier bekommt ihr alle Infos zum Schiedsrichter der Begegnung.

Vor der Partie rangiert der deutsche Rekordmeister in der Champions-League-Gruppe E auf Platz zwei, der Außenseiter steht bisher ohne Punkt am Tabellenende.

AEK Athen gegen FC Bayern München: Die Schiedsrichter

Alexey Kulbakov aus Weißrussland leitet die Partie zwischen AEK Athen und dem FC Bayern München. Unterstützt wird er von folgenden Landsmännern:

Assistenten: Zhuk, Maslyanko

Torrichter: Scherbakov, Dzmitryieu

Vierter Schiedsrichter: Khomchenko

Athen gegen Bayern: Das ist Schiedsrichter Alexey Kulbakov

Alexey Kulbakov ist der einzige Schiedsrichter aus Weißrussland, der regelmäßig in UEFA-Wettbewerben eingesetzt wird. Seit dem Jahr 2005 ist der 38-Jährige FIFA-Schiedsrichter.

Bisher leitete Kulbakov lediglich eine Partie mit Beteiligung des FC Bayern München: In der Saison 2015/16 feierte der FCB in der Champions-League-Gruppenphase einen 5:0-Sieg gegen Dinamo Zagreb. Zudem pfiff Kulbakov in dieser Saison die Partie des BVB gegen den AS Monaco.

© getty

Alexey Kulbakovs Einsätze in den wichtigsten Wettbewerben