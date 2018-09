Ex-Chefausbilder Erich Rutemöller über Jürgen Klopp: "Fachlich überragend"

Am ersten Spieltag der Champions League kommt es direkt zu einem besonderen Duell: FC Liverpool vs Paris Saint-Germain, Jürgen Klopp vs. Thomas Tuchel! Der ehemalige Chefausbilder des DFB, Erich Rutemöller, kennt beide noch aus der Trainerschule.

"Kloppo hat irgendwas", schwärmt der 73-Jährige über den Trainer des FC Liverpool in der Sport Bild. "Als er damals im TV als Experte die Länderspiele analysiert hat - das war eine Bereicherung, weil fachlich überragend. Ich will ihn nicht in den Himmel loben, aber er brachte damals schon so viel mit in den Lehrgang."

Unter Rutemöllers Führung haben sowohl Klopp als auch Thomas Tuchel an der Hennes-Weisweiler-Akademie die Fußballlehrer-Lizenz erworben. Klopp sei demnach so etwas wie ein Lieblingsschüler Rutemöllers gewesen: "Er hat wie Tuchel ein Studium absolviert, war Zweitliga-Profi, hatte schon Trainer-Erfahrung. Das alles hat ihm natürlich sehr geholfen."

Auch für Tuchel sei der Lehrgang laut Rutemöllers Einschätzung ein Klacks gewesen. Wer nun in der Champions League die Nase vorn haben wird, kann der heutige Sportvorstand von Fortuna Düseldorf aber nicht sagen. "Beide Trainer haben mit Sicherheit einen Matchplan. Die Frage ist, was die Spieler aus dem Matchplan machen."