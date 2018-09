Champions League: Welches Spiel zeigt Sky heute live im TV?

In der UEFA Champions League finden im Rahmen des 1. Spieltags am heutigen Mittwoch (19.09.) acht Partien statt. Doch welche Matches werden live im TV und welche im Livestream im Internet übertragen? Hier erfahrt ihr, welches Spiel Sky live überträgt.

Während der gesamten Gruppenphase werden an jedem der Gruppenspieltage 16 Partien gespielt. Diese werden auf Dienstag und Mittwoch aufgeteilt, sodass jeweils acht Partien an einem Wochentag stattfinden.

Champions League: Welches Spiel der Königsklasse zeigt Sky heute live im TV?

Ab der Saison 2018/19 teilen sich die zwei Broadcaster Sky und DAZN die Übertragungsrechte der UEFA Champions League. In der Gruppenphase sieht der Deal folgendermaßen aus: DAZN überträgt pro Wochentag sieben Partien, Sky eine. Unabhängig davon hat Sky eine Konferenz im Programm.

Für den heutigen Mittwoch zeigt Sky in Deutschland die Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica. Wie üblich gibt es auch einen Livestream von Sky zu der Partie. Auf DAZN sind hingegen die Spiele von Hoffenheim, Real Madrid und Manchester City exklusiv in voller Länge zu sehen.

In Österreich sieht das etwas anders aus: Dort überträgt Sky exklusiv Real Madrid, DAZN dafür den FC Bayern. Hier gibt es den kompletten Überblick für die Übertragung am Mittwoch:

Uhrzeit Spiel Übertragung DE Übertragung AT 18.55 Uhr Hoffenheim - Donezk DAZN DAZN 18.55 Uhr Amsterdam - Athen DAZN DAZN 21 Uhr Benfica - Bayern Sky DAZN 21 Uhr Valencia - Juve DAZN DAZN 21 Uhr Real Madrid - AS Rom DAZN Sky 21 Uhr City - Lyon DAZN DAZN 21 Uhr Bern - United DAZN DAZN 21 Uhr Pilsen - Moskau DAZN DAZN

Champions League: Übertragung im TV und Livestreams im Internet

Sky und DAZN haben bereits bekannt gegeben, welche Partien von welchem Broadcaster übertragen werden. Die detaillierte Aufklärung gibt es hier.

Noch ist hingegen nicht klar, wie viele Spiele in der Gruppenphase von DAZN bzw. Sky exklusiv übertragen werden. Das hängt davon ab, wie viele deutsche Klubs das Achtelfinale erreichen, denn ab der K.o.-Phase greift die so genannte German Rule. Was diese konkret bedeutet, könnt ihr in einem eigenen Artikel nachlesen.

DAZN existiert seit 2016 und hat sich seitdem als Streaming-Dienst auf dem deutschen Markt behauptet. Abgesehen von der Königklasse können DAZN-Kunden auch die Europa League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 und Premier League sehen. Bei der CL bietet DAZN wie auch zur Bundesliga und 2. Liga nur 40 Minuten nach Abpfiff Highlights zu allen Partien an.

