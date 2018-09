Viktoria Pilsen gegen ZSKA Moskau heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe G treffen heute Abend die Außenseiter Viktoria Pilsen und ZSKA Moskau in Tschechien aufeinander (im LIVESTREAM). Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sowohl Pilsen als auch ZSKA waren für die Gruppenphase gesetzt. Während Pilsen als tschechischer Meister einen Fixplatz hatte, reichte dem Armeeklub aus Moskau ein zweiter Platz in der heimischen Russian Premier League hinter Lokalrivale Lokomotive zur direkten Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League.

Champions League: Wann und wo findet das Spiel Viktoria Pilsen gegen ZSKA Moskau statt?

Das Spiel findet am heutigen Mittwoch, den 19. September, um 21 Uhr in der Doosan Arena, welches Platz für 11.722 Zuschauer bietet, statt. Der Schiedsrichter der Partie wird Benoit Bastien aus Frankreich sein.

© getty

Viktoria Pilsen gegen ZSKA Moskau: Wo sehe ich das Champions League-Spiel?

In Deutschland wird das Spiel nicht im Free-TV zu sehen sein. Sky überträgt das Spiel mit fünf anderen Partien in der Konferenz ab 21 Uhr.

Wer die kompletten 90 Minuten der Partien sehen will, ist beim Streaming-Dienst DAZN an der richtigen Adresse. Dort wird das Spiel in kompletter Länge gezeigt. Für 9,99 Euro im Monat kann im Abo abgeschlossen werden, welches jederzeit kündbar ist. Zuvor kann das Angebot auch kostenlos im Probemonat getestet werden. Neben über 100 Spielen der Champions League ist DAZN auch der Broadcaster der kompletten Europa League und zeigt zudem europäischen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Serie A oder der Ligue 1.

SPOX bietet euch zudem einen LIVETICKER zu der Partie an, mit dem ihr stets auf dem Laufenden gehalten werdet.

Wo kann ich die Partie zwischen Viktoria Pilsen und ZSKA Moskau in Österreich sehen?

Auch in Österreich wird das Spiel in voller Länge auf DAZN zu sehen sein.

Viktoria Pilsen: Die neue Macht in Tschechien

Über Jahrzehnte waren Sparta und auch Slavia Prag die führenden Kräfte in Tschechien, doch seit einigen Jahren hat sich Pilsen zum besten Team des Landes entwickelt. In den vergangenen Jahren wurde das Team aus der Bierstadt immer mindestens Zweiter und gewann sogar viermal die Meisterschaft. Zweimal qualifizierte sich Viktoria bisher für die Königklasse, beide Male reichte es sogar für Platz drei und die Qualifikation für die Europa League.

ZSKA Moskau: Dauergast in der Königsklasse

Eine Konstante im Konzert der Großen ist dagegen der Armeeklub aus Russland, der nun bereits zum siebten Mal in Folge dabei ist. Der Erfolg war dabei jedoch überschaubar. Nur 2011/12 überstanden die Russen die Gruppenphase, bevor im Achtelfinale gegen Atletico Madrid (1:1, 1:4) Endstation war.

Champions League: Gruppe G mit Pilsen und ZSKA Moskau