Real Madrid gegen AS Rom in der Champions League heute live: TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison empfängt Real Madrid heute den AS Rom (im Livestream auf DAZN und im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Real Madrid ist seit Jahren die dominierende Kraft in der Champions League. Das Team aus der spanischen Hauptstadt feiert im letzten Jahr seinen dritten Titelgewinn in Serie und geht daher auch als einer der Topfavoriten schlechthin in die neue Spielzeit. Aber auch die Rom darf sich durchaus Hoffnungen in der Königsklasse machen. In der letzten Saison zog das Team von Eusebio Di Francesco sensationell ins Halbfinale ein und scheiterte dort erst gegen den FC Liverpool.

CL: Wo und wann findet Real Madrid gegen AS Rom statt?

Die Partie zwischen Real Madrid und der Roma steigt am heutigen Mittwoch, den 19. September, um 21 Uhr. Austragungsort ist das Estadio Santiago Bernabeu in der spanischen Hauptstadt.

Real Madrid - AS Rom im TV, Livestream und Liveticker sehen

Das Duell zwischen dem letztjährigen Halbfinalisten und dem Titelträger könnt ihr als Einzelspiel exklusiv auf DAZN sehen. Ab 21 Uhr berichten Kommentator Oliver Forster, Moderator Christoph Stadtler und Experte Jonas Hummels live für euch.

Zusätzlich könnt ihr die Partie auch als Teil der Sky Mittwochs-Konferenz verfolgen. Ab 20.55 Uhr kommentiert dort Jörg Dahlmann die Partie für euch auf Sky Sport 1 HD. Ihr könnt die Konferenz ebenfalls via Stream auf Sky Go verfolgen, jedoch benötigt ihr hierfür auch ein Abonnement.

Darüber hinaus bietet SPOX euch auch einen LIVETICKER zu der Begegnung an.

Real gegen Rom in der Champions League heute live: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst der täglich eine Vielzahl von Livesport-Events übertragt. Ab dieser Saison überträgt DAZN neben 110 Spielen der UEFA Champions League auch die komplette Europa League live und exklusiv.

Darüber hinaus zeigt DAZN während des Ligabetriebs ausgewählt Spiele der Premier League, Ligue 1, Serie A und Primera Division sowie die Highlights der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Das gesamte Angebot der Streaming-Dienst steht euch für 9,99 Euro im Monat zur Verfügung, wobei ihr die Mitgliedschaft monatlich wieder kündigen könnt und die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats sogar kostenfrei sind.

Real Madrid gegen Rom: Di Francesco träumt von Marco Asensio

In Gruppe G bekommen es die Königlichen und die Roma noch mit Viktoria Pilsen und CSKA Moskau zu tun, die zeitgleich ihr erstes Duell austragen. Vor Beginn des ersten Spieltags sprach Roma-Coach Di Francesco über den Gegner und lobte besonders einen Spieler.

Auf die Frage der As, welche Spieler perfekt ins Spielsystem der Römer passen würde, nannte der 49-Jährige Real-Stürmer Marco Asensio.

"Ich kann mir vorstellen, dass er eines Tages den Ballon d'Or gewinnen wird", erklärte Di Francesco. "Ich hätte ihn gerne wegen seines Alters, seiner Qualität, verschiedene Offensivrollen einzunehmen und seines Talents."

Real Madrid gegen AS Rom: Die letzten Duelle