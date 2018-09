HIGHLIGHTS FC Liverpool gegen PSG: 3:2 - Firmino in letzter Minute! Alle Tore im Video

Am ersten Spieltag der Champions League hat Liverpool gegen PSG durch einen Treffer von Roberto Firmino in der Nachspielzeit mit 3:2 gewonnen. SPOX zeigt euch die Highlights des Topspiels im Video!

Liverpool gegen PSG: Alle Tore im Video sehen

Grundsätzlich werden die Highlights aller Champions League Spiele auf SPOX ab 0:01 Uhr am nächsten Tag zu sehen sein. Hier seht ihr alle Platzverweise, Elfmeter und Tore der Partie Liverpool gegen PSG im Highlight-Video.

Liverpool gegen PSG: Klopp schlägt Tuchel in letzter Minute

Liverpool begann direkt stark und übernahm von Anfang an die Kontrolle über das Spiel. Nach 30 Minuten gelang dann schließlich die Führung durch Daniel Sturridge, der eine Robertson-Flanke per Kopf verwertete. Sechs Minuten später konnte James Milner per Elfmeter nachlegen, nachdem Bernat Wijnaldum gefoult hatte.

Allerdings kam PSG noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Meunier traf nach einer Flanke von Di Maria. Zuvor hatte Cavani aus dem Abseits heraus allerdings eingegriffen. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen. Liverool behielt im Anschluss zwar die Kontrolle, wurde aber nicht zwingend. Und so kam Mbappe nach Vorlage von Neymar in der 83. Minute noch zum Anschlusstreffer.

Liverpool konnte jedoch noch reagieren. Nach starker Einzelleistung traf der eingewechselte Roberto Firmino schließlich zum 3:2 Endstand.

Champions League: Die Fakten zum Spiel

Mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel trafen erstmals in der Historie der Champions League zwei deutsche Trainer von ausländischen Mannschaften aufeinander.

Zum ersten Mal seit 1961/1962 hat Liverpool die ersten sechs Pflichtspiele der Saison gewonnen.

Kylian Mbappe hat in seiner dritten Champions-League-Saison getroffen. Er ist erst der neunte Spieler, dem das unter 21 Jahren gelang.

