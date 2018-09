FC Bayern gegen Benfica, der Schiedsrichter: Wer pfeift das Champions League-Spiel des FCB?

Am Mittwoch, den 19. September, ist der FC Bayern München am 1. Spieltag der neuen Champions League-Saison bei Benfica zu Gast. Wer pfeift die Partie? Hier bekommt ihr alle Infos zum Schiedsrichter.

Angepfiffen wird die Partie im Estadio da Luz um 21 Uhr (im LIVETICKER). Zuletzt trafen die beiden Teams vor zwei Jahren im Viertelfinale aufeinander, dort behielt der deutsche Rekordmeister die Oberhand.

Bayern bei Benfica: Antonio Mateu Lahoz ist der Schiedsrichter

Unparteiischer des Spiels wird der Spanier Antonio Mateu Lahoz sein. Der Iberer ist 41 Jahre alt und pfeift seit gut zehn Jahren in Spaniens höchster Spielklasse.

In der vergangenen Saison kam der Spanier viermal in der Champions League zum Einsatz und leitete dabei auch ein Spiel der Bayern. Bei der 0:3-Niederlage der Münchner bei Paris Saint-Germain war Lahoz der Schiedsrichter, also nicht unbedingt ein Glücksbringer.

Es sollte das letzte Spiel von Carlo Ancelotti als Bayern-Trainer gewesen sein, für ihn übernahm Jupp Heynckes.

Die letzten Champions-League-Spiele von Antonio Mateu Lahoz