Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Bayern, Real Madrid, Juventus

Am heutigen Mittwoch sind am ersten Spieltag der Champions League die Gruppen E - H im Einsatz. Neben dem FC Bayern spielen auch Real Madrid und Juventus Turin. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Neben den Bayern, die bei Benfica spielen, ist heute als zweiter deutscher Vertreter auch 1899 Hoffenheim im Einsatz. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann gastiert bei Shakhtar Donezk.

Champions League heute live: Die Mittwochsspiele im Überblick

Gruppe E: Ajax Amsterdam - AEK Athen (18.55 Uhr), SL Benfica - FC Bayern (21 Uhr)

Gruppe F: Shakhtar Donezk - 1899 Hoffenheim (18.55 Uhr), Manchester City - Olympique Lyon (21 Uhr)

Gruppe G: Real Madrid - AS Rom, Viktoria Pilsen - CSKA Moskau (beide 21 Uhr)

Gruppe H: FC Valencia - Juventus Turin, Young Boys Bern - Manchester United (beide 21 Uhr)

Champions League heute live: TV, Livestream und Liveticker

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich in dieser Saison die Übertragung auf. Ein Spiel pro Tag und die Konferenz aller Parallelspiele wird noch bei Sky gezeigt. DAZN zeigt alle anderen Spiele. Die Regelungen in Deutschland und Österreich unterscheiden sich dabei allerdings.

Hier gibt es die genaue Rechteaufteilung in der Gruppenphase.

DAZN zeigt neben über 100 Spielen der Königsklasse auch alle Partien der Europa League sowie die Premier League, die Serie A, die Primera Division und die Ligue 1. Der Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat. Zuvor könnt ihr aber einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Heim Auswärts Übertragung DE Übertragung AT Liveticker Ajax Amsterdam AEK Athen DAZN DAZN LIVETICKER Shakhtar Donezk TSG Hoffenheim DAZN DAZN LIVETICKER Real Madrid AS Rom DAZN Sky LIVETICKER FC Valencia Juventus Turin DAZN DAZN LIVETICKER Viktoria Pilsen CSKA Moskau DAZN DAZN LIVETICKER Manchester City Olympique Lyon DAZN DAZN LIVETICKER Young Boys Bern Manchester United DAZN DAZN LIVETICKER Benfica Lissabon FC Bayern München Sky DAZN LIVETICKER

Real Madrid gegen AS Rom: Zwei Halbfinalisten im Duell

Das hochklassigste Duell am ersten Spieltag gibt es in Madrid, wo mit Titelverteidiger Real Madrid und der AS Rom gleich zwei letztjährige Halbfinalisten in der Gruppenphase direkt aufeinander treffen.

Dementsprechend hat Real-Trainer Julen Lopetegui vor seinem ersten Champions-League-Spiel auch großen Respekt: "Rom wird dafür sorgen, dass wir ein großartiges Spiel machen müssen. Rom hat Atletico in der Vorrunde und Barcelona in der K.o.-Phase letztes Jahr rausgeworfen. Die Mannschaft ist jetzt noch besser. Ich erwarte einen starken, aggressiven und ambitionierten Gegner."