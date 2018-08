TSG 1899 Hoffenheim nach der Auslosung der Champions League: Gruppe, Spielplan, Gegner

Die TSG 1899 Hoffenheim steht zum ersten Mal in der Gruppenphase der Champions League und wurde in die Gruppe F gelost. Hier erfahrt ihr, gegen wen Hoffenheim spielt, zudem gibt es alle Infos zum Spielplan und den Gegnern der TSG.

Letztes Jahr musste sich Hoffenheim in der Qualifikation gegen den späteren Finalisten FC Liverpool geschlagen geben: Das Hinspiel verlor die TSG mit 1:2, das Rückspiel mit 2:4.

TSG 1899 Hoffenheim, Champions-League-Gruppe: Spielplan, Gegner

Da Hoffenheim bislang auf der internationalen Bühne noch keine großen Erfolge feiern konnte, war die TSG bei der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League 2018/19 im Lostopf 4. In der Gruppe F trifft Hoffenheim nun auf Manchester City, Shaktar Donezk und Olympique Lyon.

Das sind Hoffenheims Gegner in der Gruppenphase der Champions League:

Team Topf Manchester City Topf 1 Shaktar Donezk Topf 2 Olympique Lyon Topf 3 TSG Hoffenheim Topf 4

Champions League 2018/19: Wann findet Hoffenheims erstes Gruppenspiel statt?

Die UEFA hat den ersten Spieltag der Gruppenphase auf den 18. und 19. September terminiert. Wann Hoffenheim das erste Mal im Einsatz ist steht noch nicht fest.

TSG 1899 Hoffenheim - Gruppenphase der Champions League: Spielplan, Termine, Paarungen

Datum Runde Gegner 18./19. September 1. Spieltag 2./3. Oktober 2. Spieltag 23./24. Oktober 3. Spieltag 6./7. November 4. Spieltag 27./28. November 5. Spieltag 11./12. Dezember 6. Spieltag

TSG 1899 Hoffenheim: Premiere in der Champions League

Die TSG 1899 Hoffenheim steht erstmals in der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase der Champions League. In der Saison 2017/18 scheiterte Hoffenheim in der Qualifikation gegen die Reds. Nachdem die Hoffenheimer die Hoffnung durch einen späten Treffer im Hinspiel nochmal aufleben ließen, war im Rückspiel schon früh alles entschieden: Nach einem Doppelpack von Emre Can und einem Treffer von Mohamed Salah lag Liverpool bereits nach 21 Minuten mit 3:0 in Führung.

In der Europa League enttäuschte die TSG daraufhin. Mit fünf Punkten schied das Team von Julian Nagelsmann in der Gruppe mit Sporting Braga, Ludogorez und Basaksehir als Letzter aus. Das waren Hoffenheims Ergebnisse in der Europa League 2017/18:

Spieltag Gegner Ergebnis aus Hoffenheimer Sicht 1. Sporting Braga 1:2 2. Ludogorez 1:2 3. Basaksehir 3:1 4. Basaksehir 1:1 5. Sporting Braga 1:3 6. Ludogorez 1:1

Champions League 2018/19: Livestreams, TV, Übertragung

Die UEFA Champions League wird ab der Spielzeit 2018/19 sowohl von Sky als auch von DAZN übertragen, wobei beide Anbieter Spiele exklusiv übertragen. Wer welche Spiele zeigen darf, wurde in einem Picking-System festgelegt. Während Sky in der Gruppenphase öfters das Erstwahlrecht hat, kommen auf DAZN mehr Partien. Wie das im Detail aussieht, erfahrt ihr hier.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der zur Perform Group gehört. Wer noch kein Kunde bei DAZN ist, kann die ersten 30 Tage kostenlos den Dienst nutzen. Danach kostet das Abonnement 9,99 Euro im Monat, die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat!

Neben der Champions League gibt es auf DAZN auch zahlreiche weitere Livestreams zu Sport-Events: So gehören neben den Fußball-Wettbewerben Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 auch die US-Sport-Ligen NBA, NFL und MLB zum Programm. Zusätzlich überträgt DAZN Tennis, Hockey, Beachvolleyball, Darts und ausgewählte Boxen-Highlights.