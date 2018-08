Champions-League-Qualifikation: Fenerbahce vs. Benfica Lissabon heute live im Livestream sehen

In der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League stehen die Rückspiele an. Mit Fenerbahce oder Benfica Lissabon muss dabei ein Top-Klub den Gang in die Playoffs zur Europa League antreten. Hier gibt es alle Information zur Partie sowie zur Übertragung.

Benfica hat die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel. Im heimischen Estadio da Luz bezwangen die Portugiesen Fener mit 1:0. Franco Cervi erzielte dort das Tor des Tages.

Champions-League-Qualifikation: Wann und wo findet Fenerbahce vs. Benfica statt?

Alle Champions-League-Quali-Rückspiele finden am heutigen Dienstag statt. Lediglich unterschiedliche Anstoßzeiten gibt es. Die Partie zwischen Fenerbahce und Benfica Lissabon ist für 20 Uhr deutscher Zeit terminiert. Ausgetragen wird die Begegnung im Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul.

Champions League: Playoffs zur Gruppenphase im Überblick

Ein Erfolg in der dritten Qualifikationsrunde ist nicht gleichbedeutend mit dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Für die Teams steht mit den Playoffs noch eine Hürde im Weg.

Heim Auswärts Sieger aus Roter Stern Belgrad - Spartak Trnava RB Salzburg / Shkendija Tetovo Sieger aus Qarabag Agdam - BATE Borisov PSV Eindhoven Young Boys Bern Sieger aus FK Astana - Dinamo Zagreb Sieger aus Malmö FF - MOL Vidi FC Sieger aus Celtic Glasgow - AEK Athen Sieger aus Benfica Lissabon - Fenerbahce Sieger aus PAOK Thessaloniki - Spartak Moskau Sieger aus Standard Lüttich - Ajax Amsterdam Sieger aus Slavia Prag - Dynamo Kiev

Fenerbahce vs. Benfica heute live im Livestream sehen

Die Begegnung Fenerbahce gegen Benfica wird nicht im Free-Tv zu sehen sein. Dafür überträgt das Streaming-Portal DAZN die Partie live ab 20 Uhr.

Mit folgender Besetzung überträgt DAZN die Partie:

Kommentator: Guido Hüsgen

Experte: Sebastian Kneißl

Der Streaming-Dienst hat sich zusammen mit Sky die Rechte für die Champions League 2018/19 gesichert. Neben der Champions League hat DAZN auch die Europa League seit dieser Saison im Programm. Darüber hinaus gibt es internationalen Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division und der Ligue 1 sowie US-Sport, Darts und Tennis zu sehen.

Das gesamte Angebot von DAZN könnt ihr für monatlich 9,99 Euro nutzen, wobei die ersten vier Wochen im Rahmen eines Probemonats sogar kostenfrei sind.

Benfica: Sieg zum Ligaauftakt gegen Guimares

Im Gegensatz zur Bundesliga läuft die türkische Süper Lig sowie die portugiesische Liga NOS bereits. Fenerbahce gewann den Ligaauftakt am Wochenende gegen Bursaspor mit 2:1. Fener drehte dabei die Partie nach einem 0:1-Rückstand.

Benfica startete gegen Vitoria Guimares in der ersten Halbzeit furios in die neue Saison. Zur Halbzeit stand ein komfortabler 3:0-Vorsprung zu Buche. Vor allem der offensive Mittelfeldspieler Pizzi spielte sich mit seinem Hattrick in den Vordergrund. In der zweiten Hälfte ließen es die Aguias dann etwas schleifen und zitterten den 3:2-Erfolg über die Zeit.

Benfica: Pizzi bei Schalke auf dem Zettel?

Der dreifache Torschütze Pizzi soll beim Auftaktspiel gegen Guimares von mehreren Scouts beobachtet worden sein. Laut portugiesischen Medienberichten sollen darunter auch Beobachter von Schalke 04 sein. Hier geht es zur ausführlichen News.

Champions League: Termine, restlicher Spielplan und Auslosung