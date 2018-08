PSG (Paris Saint-Germain) nach der Champions-League-Auslosung: Spielplan, Gruppe, Gegner

Am Donnerstag, den 30. August wurden die Gruppen für die UEFA Champions League 2018/19 ausgelost. Hier erfahrt ihr, auf wen PSG trifft und wie der Spielplan von Paris Saint-Germain aussieht.

Mit Beginn der Saison 2018/19 hat Thomas Tuchel in der französischen Hauptstadt das Traineramt übernommen.

PSG in der Champions League 2018/19: Gruppe, Gegner und Auslosung

Paris Saint-Germain wird in der Königsklasse in der Gruppe C antreten. Dort trifft PSG auf den SSC Neapel, FC Liverpool und Roter Stern Belgrad.

PSG: Die Gegner in der Gruppe C

Team Topf Paris St.-Germain Topf 1 SSC Neapel Topf 2 FC Liverpool Topf 3 Roter Stern Belgrad Topf 4

Paris Saint-Germain in der Champions League: Wann spielt PSG das erste Mal?

Noch steht nicht fest, auf wen PSG im ersten Spiel trifft. Allerdings ist bereits von der UEFA bekannt gegeben worden, dass der erste Spieltag am 18. und 19. September ausgetragen wird.

PSG in der Gruppenphase der Champions League: Spielplan, Termine, Paarungen

Insgesamt werden während der Gruppenphase sechs Spieltage ausgetragen. Jede Mannschaft trifft innerhalb einer Gruppe zwei Mal auf jeden Gegner. Hier ist ein Überblick über den Spielplan von PSG 04 in der Gruppenphase der Königsklasse 2018/19.

Datum Runde Gegner 18./19. September 1. Spieltag 2./3. Oktober 2. Spieltag 23./24. Oktober 3. Spieltag 6./7. November 4. Spieltag 27./28. November 5. Spieltag 11./12. Dezember 6. Spieltag

PSG in der Champions League: Abschneiden der letzten Jahre

In der Saison 2017/18 war für den französischen Meister bereits im Achtelfinale Schluss. In der Runde der letzten 16 hatte Paris gegen den späteren Titelträger Real Madrid das Nachsehen.

Zuvor wurde PSG in der Gruppe B Erster. Das Team rund um Superstar Neymar ließ Celtic, Bayern und Anderlecht hinter sich.

PSG-Abschneiden in der Champions League in den letzten Jahren

2017/18: Achtelfinal-Aus gegen Real Madrid

2016/17: Achtelfinal-Aus gegen den FC Barcelona

2015/16: Viertelfinal-Aus gegen Manchester City

2014/15: Viertelfinal-Aus gegen FC Barcelona

Champions League 2018/19: TV & Livestream - Sky und DAZN

Ab der Spielzeit 2018/19 hat sich DAZN Live-Rechte für die Champions League gesichert. Dementsprechend wird die Übertragung der einzelnen Matches zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Wie dies im Detail aussieht, erfahrt ihr hier.

DAZN wurde 2016 ins Leben gerufen. Der Streaming-Dienst hat sich seitdem einige Rechte für Live-Sport gesichert. Neben internationalem Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1) zeigt DAZN auch US-Sport (NBA, NFL, MLB) und Tennis, Darts sowie ausgewählte Boxen-Highlights.

