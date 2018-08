Champions-League-Playoffs-Auslosung heute live: TV, Livestream, Liveticker

Am heutigen Montag, den 6. August, werden die Playoffs zur Gruppenphase der Champions League ausgelost (ab 12 Uhr im LIVETICKER). Unter anderem warten der FC Red Bull Salzburg und PSV Eindhoven auf ihre Gegner in der letzten Qualifikationsrunde. Hier erfahrt Ihr, wann die Kugeln gezogen werden und wo die Auslosung im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann.

Die Auslosung startet um 12 Uhr im UEFA-Stammsitz in Nyon. Eine Stunde später um 13 Uhr werden zudem die Playoffs zur Europa League ausgelost.

Wo kann ich die Champions-League-Auslosung sehen?

Sky Sport News HD überträgt die Auslosung live aus Nyon. Zudem bietet der Sender einen kostenlosen Livestream auf der Homepage an. Alternativ kann das Kugelziehen im Livestream bei der UEFA verfolgt werden.

Wer die Auslosung nicht sehen kann, wird beim Liveticker von SPOX mit den gezogenen Paarungen versorgt.

© getty

Champions League: Das sind die Töpfe

Seit einigen Jahren gibt es bei der Qualifikation zur Champions League zwei Wege. Im Championsweg treffen stets Meister aus den jeweiligen Ligen aufeinander. Beim Platzierungsweg finden Duelle zwischen Mannschaften statt, die sich auf andere Weise qualifizierten. Da die dritte Qualifikationsrunde erst am 7. und 8. August startet (Rückspiele am 14. August), sind in einigen Kugeln zwei Mannschaften zu finden.

Champions League: Der Topf für den Championsweg

Gesetzte Mannschaften Ungesetzte Mannschaften Sieger aus Salzburg - Shkendija Tetovo Young Boys Bern PSV Eindhoven Sieger aus Qarabag Agdam - BATE Borisov Sieger aus Celtic Glasgow - AEK Athen Sieger aus Malmö FF - MOL Vidi FC Sieger aus FK Astana - Dinamo Zagreb Sieger aus Roter Stern Belgrad - Spartak Trnava

Champions League: Der Topf für den Platzierungsweg

Gesetzte Mannschaften Ungesetzte Mannschaften Sieger aus Benfica Lissabon - Fenerbahce Sieger aus Standard Lüttich - Ajax Amsterdam Sieger aus Slavia Prag - Dynamo Kiev Sieger aus PAOK Thessaloniki - Spartak Moskau

Wann finden die Champions-League-Playoffs statt?

Die Hinspiele der Playoffs finden am 21. und 22. August statt. Bereits eine Woche später steigen die Rückspiele und dann steht fest, welche sechs Teams sich für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren konnten. Die Verlierer starten in der kommenden Saison in der Gruppenphase der Europa League.

Wann findet die Auslosung zur Gruppenphase statt?

Die Auslosung der Gruppenphase findet am Donnerstag, den 30. August, in Monaco statt. Am 18. und 19. September starten schließlich die ersten Spiele der neuen Champions-League-Saison, die am 1. Juni 2019 beim Finale im Wanda Metropolitano in Madrid ihr Ende findet.