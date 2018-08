Juventus Turin - Champions-League-Auslosung: Gruppe, Spielplan, Gegner

Am Donnerstag, den 30. August hat im Fürstentum Monaco die Auslosung der kommenden Champions-League-Gruppenphase stattgefunden. Bei SPOX erfahrt ihr, auf wen Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo in der Königsklasse auflaufen wird.

In der vergangenen Saison scheiterte Juventus im Viertelfinale der Champions League am späteren Sieger Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Dieser ist mittlerweile im Triktot der Alten Dame unterwegs und soll Juve zum ersten Titel in der Königsklasse seit 23 Jahren führen.

Juventus, Champions League 2018/2019: Auslosung und Gruppe

In der kommenden Spielzeit trifft die Alte Dame in Gruppe H auf Manchester United, FC Valencia und Young Boys Bern. Das ergab die Auslosung in Monaco, bei der Juventus als Meister der italienischen Serie A aus Topf 1 gezogen wurde.

Team Topf Juventus Topf 1 Manchester United Topf 2 FC Valencia Topf 3 Young Boys Bern Topf 4

Wann ist das erste Champions-League-Spiel von Juventus?

Noch steht nicht fest, gegen welchen Gruppengegner Juventus in die Gruppenphase starten wird. Der erste Champions-League-Spieltag findet am 18. und 19. September statt.

Juventus in der CL-Gruppenphase: Spielplan, Termine, Paarungen

Hier gibt es alle Begegnugen der Alten Dame in der Gruppenphase im Überblick.

Datum Runde Begegnung 18./19. September 1. Spieltag 2./3. Oktober 2. Spieltag 23./24. Oktober 3. Spieltag 6./7. November 4. Spieltag 27./28. November 5. Spieltag 11./12. Dezember 6. Spieltag

Juventus in der Champions League: Erfolge, Titel, Bilanz

In den vergangenen vier Spielzeiten stand Juventus zweimal im Finale der Königsklasse, ein Titel sprang dabei allerdings nicht heraus. 14/15 scheiterten die Italiener im Finale von Berlin mit 1:3 am FC Barcelona, zwei Jahre später war Juve beim 1:4 gegen Real Madrid nur in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner.

Nun aber hat Juventus mit Cristiano Ronaldo den Mann in ihren Reihen, der in den vergangenen Spielzeiten mit Real Madrid ein ums andere Mal eine Nummer zu groß war und oftmals im Alleingang Juves Titelträume im Viertelfinale, der Runde der letzten Vier oder im Finale beendete. Der Portugiese soll den Henkelpott ins Piemont bringen: Schließlich liegt der letzte Triumph in Europa schon 22 Jahre zurück.

So hat Juventus in den vergangenen Spielzeiten abgeschnitten:

2013/14 Aus in der Gruppenphase

2014/15: Finalniederlage gegen FC Barcelona

2015/16: Achtelfinal-Aus gegen FC Bayern

2016/17: Finalniederlage gegen Real Madrid

2017/18: Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid

© getty

Champions League 2018/19 live auf DAZN

Die UEFA Champions League gibt es ab der Spielzeit 18/19 live beim Streamingdienst DAZN, der sich die Übertragungsrechte mit dem Pay-TV Sender Sky teilt. Wie genau die Rechteverteilung ab der Gruppenphase aussieht, erfahrt ihr hier.

Neben der Champions League zeigt DAZN jedes Spiel der UEFA Europa League und zahlreiche Matches der europäischen Topligen. Außerdem gibt es täglich Spiele der NBA, NFL und MLB im Livestream zu sehen.