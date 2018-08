FC Schalke 04 - Champions-League-Auslosung: Spielplan, Gruppe, Gegner

Als Zweiter der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat sich der FC Schalke 04 für die Champions League 2018/19 qualifiziert. Dabei wurde Königsblau in die Gruppe D gelost. Hier gibt es alle Informationen zu den Gegnern von S04 und dem Spielplan von Schalke.

In der abgelaufenen Saison war der FC Schalke 04 nicht international vertreten. Bei der Rückkehr in die Königsklasse haben die Königsblauen eine durchaus machbare Gruppe erwischt. Besonders pikant wird das Wiedersehen mit Benedikt Höwedes. Der langjährige Schalke-Kapitän wechselte im Sommer zum russischen Meister Lokomotive Moskau und trifft in der Gruppenphase zweimal auf seine alte Liebe.

FC Schalke 04 in der Champions League 2018/19: Gruppe und Auslosung

Wie die Auslosung Ende August ergab, geht es für Schalke in der Gruppe D gegen Lokomotive Moskau, FC Porto und Galatasaray.

Schalkes Gegner in der Gruppe D:

Team Topf Lokomotive Moskau Topf 1 FC Porto Topf 2 FC Schalke 04 Topf 3 Galatasaray Topf 4

Schalke in der Champions League: Wann spielt S04 das erste CL-Spiel 2018/19?

Der 1. Spieltag der Champions-League-Saison 2018/19 wird am 18. und 19. September ausgetragen. Auf wen der S04 zum Auftakt trifft, stand unmittelbar nach der Auslosung noch nicht fest.

Schalke 04 in der Gruppenphase der Champions League: Spielplan, Termine, Paarungen

Die Gruppenphase der Champions League besteht aus sechs Spieltagen, wobei alle vier Teams in einem Hin- und einem Rückspiel aufeinander treffen. Das ist der Spielplan vom FC Schalke 04 in der Gruppenphase der Königsklasse 2018/19.

Datum Runde Gegner 18./19. September 1. Spieltag 2./3. Oktober 2. Spieltag 23./24. Oktober 3. Spieltag 6./7. November 4. Spieltag 27./28. November 5. Spieltag 11./12. Dezember 6. Spieltag

FC Schalke 04 in der Champions League: Internationales Abschneiden der letzten Jahre

Der FC Schalke 04 war in der Saison 2017/18 für keinen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Das letzte Mal war Schalke in der Spielzeit 2013/14 für die Champions League qualifiziert, als Schalke beinahe für eine große Sensation sorgte: In der Gruppenphase zog Königsblau in einer Gruppe mit Chelsea Maribor und Sporting in die K.o.-Phase weiter. Nachdem S04 das Hinspiel gegen Real Madrid mit 0:2 verlor, drehte der Bundesligist im Santiago Bernabeu auf und brachte die Königlichen mit einem 4:3-Auswärtssieg an den Rand des Ausscheidens. Schalkes internationale Abschneiden in den vergangenen Jahren:

2013/14: Champions League - Aus im Achtelfinale gegen Real Madrid

2014/15: Champions League - Aus im Achtelfinale gegen Real Madrid

2015/16: Europa League - Aus in der Zwischenrunde gegen Donezk

2016/17: Europa League - Aus im Viertelfinale gegen Ajax

2017/18: international nicht qualifiziert

