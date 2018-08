FC Liverpool - Champions-League-Auslosung: Gruppe, Spielplan, Gegner.

Am Donnerstag, den 30. August, wurde in Monaco die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2018/19 ausgelost. SPOX hat alle Informationen zur Gruppe des FC Liverpool im Überblick und verrät, wie der Spielplan der Reds in die Champions League aussieht.

Insgesamt sind vier deutsche Teams in der Champions League vertreten: Bayern, Schalke, Hoffenheim und Borussia Dortmund.

FC Liverpool, Champions League 2018/19: Auslosung und Gruppe

Vorjahresfinalist FC Liverpool trifft in der kommenden Saison in Gruppe C auf Paris Saint-Germain, SSC Neapel und Roter Stern Belgrad. Das ergab die Auslosung in Monaco.

Team Topf Paris Saint-Germain Topf 1 SSC Neapel Topf 2 FC Liverpool Topf 3 Roter Stern Belgrad Topf 4

Wann findet das erste Champions-League-Spiel des FC Liverpool statt?

Noch ist nicht bekannt, gegen wen die Reds in die Königsklasse starten werden. Der erste Spieltag wird am 18. und 19. September stattfinden.

FC Liverpool in der CL-Gruppenphase: Spielplan, Termine, Paarungen

Hier gibt es den Spielplan der Reds im Überblick.

Datum Runde Begegnung 18./19. September 1. Spieltag 2./3. Oktober 2. Spieltag 23./24. Oktober 3. Spieltag 6./7. November 4. Spieltag 27./28. November 5. Spieltag 11./12. Dezember 6. Spieltag

FC Liverpool: Das Abschneiden in der Champions League

Die vergangene Champions-League-Saison endete für die Reds erst im Finale mit einer Niederlage gegen Real Madrid, die auf Grund der Verletzung von Superstar Mohamed Salah und zwei Torwartfehlern von Loris Karius zu einem Drama für sämtliche Anhänger der Reds wurde. Davor war der FC Liverpool zuletzt in der Saison 14/15 in der Königsklasse vertreten und scheiterte damals in der Gruppenphase. Der letzte Titelgewinn im größten europäischen Klubwettbewerb liegt schon 14 Jahre zurück.

So schnitten die Reds in den vergangenen Spielzeiten ab:

17/18: Finalniederlage gegen Real Madrid

16/17: Nicht qualifiziert

15/16: Nicht qualifiziert

14/15: Aus in der Gruppenphase

13/14: Nicht qualifiziert

