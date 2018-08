FC Bayern München: Das sind die möglichen Gegner der Champions-League-Gruppenphase

Nachdem der FC Bayern München im vergangenen Jahr gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League gescheitert war, soll in dieser Saison der ganz große Coup gelingen. Doch zuerst müssen die Münchner die Gruppenphase überstehen. SPOX zeigt euch, auf welche Gegner der deutsche Rekordmeister in der Gruppenphase treffen könnte.

Auf wen die Münchner in der Gruppenphase treffen, entscheidet sich am Donnerstag, den 30. August (18 Uhr im Liveticker und auf DAZN).

FC Bayern bei der Champions-League-Auslosung: Erster Topf

Der FC Bayern München ist im vergangenen Jahr mit 21 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten FC Schalke 04 deutscher Meister in der Bundesliga geworden. Daher werden sie in Topf 1 der Champions-League-Auslosung gelistet. Hier befinden sich alle Meister der sechs Ligen mit den höchsten Koeffizienten sowie der Titelverteidiger und der Sieger der UEFA Europa League.

FC Bayern München: Machbare Gruppenkonstellationen

Mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft hat sich der FC Bayern München eine gute Ausgangslage für die Auslosung der Gruppenphase gesichert. Schwere Gegner lauern in Topf zwei mit Manchester United, SSC Neapel oder Tottenham Hotspur. In Topf drei sind europäische Größen wie der FC Liverpool oder AS Monaco enthalten. Selbst in Topf 4 ist mit Inter Mailand ein starker Gegner vertreten. Jedoch sollten die Bayern in jeder Gruppenkonstellation Favorit sein.

Champions League - Die voraussichtlichen Lostöpfe:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid Borussia Dortmund FC Schalke 04 Club Brügge Atletico Madrid FC Porto Olympique Lyon Galatasaray FC Barcelona Manchester United AS Monaco Inter Mailand FC Bayern München Shakhtar Donetsk ZSKA Moskau TSG Hoffenheim Manchester City SSC Neapel FC Liverpool* MOL Vidi/AEK Athen (1:2) Juventus Turin Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam/Dynamo Kiew (3:1) PSV Eindhoven*/BATE Borisov* (2:3) Paris Saint-Germain AS Rom FC Salzburg/Roter Stern Belgrad* (0:0) Viktoria Pilsen* Lokomotive Moskau Benfica SL/PAOK* (Hinspiel 1:1) FC Valencia* Young Boys Bern/Dinamo Zagreb (1:1)

*Bei diesen Klubs ergeben sich aufgrund des Klubkoeffizienten folgende Besonderheiten: