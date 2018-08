FC Bayern München - Champions-League-Auslosung: Gruppe, Spielplan, Gegner

Am Donnerstag, den 30.08.2018 wurden die Gruppen der Champions-League-Saison 2018/19 ausgelost. Hier gibt es alle Informationen zur Gruppe E des FC Bayern München. Auf welche Gegner trifft der FC Bayern und wie sieht der Spielplan des FCB aus?

In der vergangenen Saison erreichten die Bayern das Halbfinale der UEFA Champions League. Nachdem die Münchner in der Gruppenphase als Zweiter in die K.o.-Phase einzogen, besiegten sie Besiktas und den FC Sevilla. In der Runde der letzten Vier war gegen Real Madrid dann aber Schluss.

FC Bayern München, Champions League 2018/19: Auslosung und Gruppe

In der Saison 2018/19 trifft Bayern in der Gruppe E auf Benfica, Ajax und AEK Athen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag, wobei die Bayern in Topf 1 waren.

Das sind die Teams in der Gruppe E:

Team Topf FC Bayern München Topf 1 Benfica Topf 2 Ajax Topf 3 AEK Athen Topf 4

Wann ist das erste Champions-League-Spiel vom FC Bayern 2018/19?

Der erste Spieltag der UEFA Champions League findet am 18./19. September statt. Wann die Bayern im Einsatz sind steht noch nicht fest.

Bayern München in der CL-Gruppenphase: Spielplan, Termine, Paarungen

Hier gibt es einen Überblick über alle Spieltage der UEFA Champions League 2018/19 und auf wen die Bayern jeweils treffen.

Datum Runde Gegner 18./19. September 1. Spieltag 2./3. Oktober 2. Spieltag 23./24. Oktober 3. Spieltag 6./7. November 4. Spieltag 27./28. November 5. Spieltag 11./12. Dezember 6. Spieltag

Bayern Münchens Abschneiden in der Champions League

Nachdem die Bayern 2012 noch das Finale der Champions League im eigenen Stadion gegen den FC Chelsea verloren, gewann der FCB 2013 die Königsklasse. In einem emotionalen Finale besiegte Bayern Borussia Dortmund, Arjen Robben markierte kurz vor Schluss den 2:1 Siegtreffer für den FCB.

Seitdem stand Bayern vier Mal im Halbfinale, ins Endspiel zogen sie allerdings nicht wieder ein. Dabei war seit dem Triumph 2013 immer gegen eine spanische Mannschaft Schluss. So hat der FC Bayern in den vergangenen Jahren in der Champions League abgeschnitten:

2013/14 Halbfinal-Aus gegen Real Madrid

2014/15: Halbfinal-Aus gegen FC Barcelona

2015/16: Halbfinal-Aus gegen Atletico Madrid

2016/17: Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid

2017/18: Halbfinal-Aus gegen Real Madrid

Champions League 2018/19: DAZN zeigt Live-Spiele

Ab der Saison 2018/19 hat DAZN Rechte an der UEFA Champions League. Hier erfahrt ihr, wo die Aufteilung zwischen Sky und DAZN genau aussieht. Außerdem zeigt DAZN alle Spiele der UEFA Europa League und hat internationalen Spitzenfußball aus England, Frankreich, Italien und Spanien im Programm.

Aber nicht nur Fußball-Fans kommen auf DAZN auf ihre Kosten, denn der Streaming-Dienst zeigt die US-Ligen NBA, NFL und MLB. Zudem überträgt DAZN Tennis, Darts, Hockey und ausgewählte Boxen-Highlight.

