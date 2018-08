Champions-League-Saison 2018/19: Todesgruppen, Titelfavoriten, Träume

Am Donnerstag findet die Auslosung zur Gruppenphase der Champions-League-Saison 2018/19 statt (18 Uhr live auf DAZN). Schon jetzt lassen sich die Teams größtenteils in die vier Lostöpfe einordnen. Die Königsklasse wartet mit mehreren Todesgruppen auf. Der Favoritenkreis scheint offen wie selten zuvor. Trotz all des Glamours und dem gefühlten Titel-Wettbieten der Top-Klubs bleibt dennoch Platz für Fußball-Romantik.

Die Neuauflage des Finals von Kiew im Oktober? Wieso nicht? Liverpool ist trotz der herausragenden Spielzeit 2017/18 nicht in Topf 1 der CL-Auslosung. Möglicherweise landen die Reds gar in Topf 3. Ausschlaggebend für die Einordnung ist der Klubkoeffizient, der aus den Ergebnissen eines Teams über den Zeitraum der vergangenen fünf Jahre generiert wird.

Da Liverpool in den Jahren zuvor zwei Mal bereits in der Gruppenphase ausgeschieden ist, trifft die Truppe von Jürgen Klopp bereits in der Vorrunde zwangsläufig auf einen echten Brocken aus Topf 1. Der setzt sich aus den Siegern der beiden Europapokale sowie den Meistern der Top-6-Ligen zusammen.

Champions-League-Auslosung: Die vier Lostöpfe im Überblick

Noch ist unklar, in welchem Topf Liverpool landet. Schließlich ist mit Benfica noch ein Team in den Playoffs vertreten, das einen höheren Klubkoeffizienten als Liverpool hat. Schalten die Portugiesen am Mittwoch (21 Uhr live auf DAZN) PAOK aus (Hinspiel 1:1), rutschen die Reds in Topf 3. Schafft es Benfica zum ersten Mal seit sieben Jahren nicht in die Königsklasse, bleibt Liverpool in Topf 2. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Töpfe mit der Annahme, dass Benfica, Salzburg und PSV Eindhoven die Playoffs überstehen.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid Borussia Dortmund FC Schalke 04 Club Brügge Atletico Madrid FC Porto Olympique Lyon Galatasaray FC Barcelona Manchester United AS Monaco Inter Mailand FC Bayern München Shakhtar Donetsk ZSKA Moskau TSG Hoffenheim Manchester City SSC Neapel FC Liverpool* MOL Vidi/AEK Athen (1:2) Juventus Turin Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam/Dynamo Kiew (3:1) PSV Eindhoven*/BATE Borisov* (2:3) Paris Saint-Germain AS Rom FC Salzburg/Roter Stern Belgrad* (0:0) Viktoria Pilsen* Lokomotive Moskau Benfica SL/PAOK* (Hinspiel 1:1) FC Valencia* Young Boys Bern/Dinamo Zagreb (1:1)

* Bei diesen Klubs ergeben sich aufgrund des Klubkoeffizienten folgende Besonderheiten:

PAOK: Bei einem Weiterkommen wären die Griechen automatisch in Top 4.

Bei einem Weiterkommen wären die Griechen automatisch in Top 4. FC Liverpool: Scheitert Benfica, rücken die Reds in Topf 2 auf.

Scheitert Benfica, rücken die Reds in Topf 2 auf. Roter Stern Belgrad: Gewinnt Roter Stern das Rückspiel, landen die Serben in Topf 4.

Gewinnt Roter Stern das Rückspiel, landen die Serben in Topf 4. FC Valencia: Kommen Benfica, Salzburg und BATE weiter, rutscht Valencia in Topf 4 ab. Scheitert auch nur eines der drei Teams, bleiben die Vampire in Topf 3.

Kommen Benfica, Salzburg und BATE weiter, rutscht Valencia in Topf 4 ab. Scheitert auch nur eines der drei Teams, bleiben die Vampire in Topf 3. PSV Eindhoven: Kommen Benfica und Salzburg weiter, landen die Niederländer in Topf 4. Fliegt eines der Teams raus, rückt die PSV in Topf 3 auf.

Kommen Benfica und Salzburg weiter, landen die Niederländer in Topf 4. Fliegt eines der Teams raus, rückt die PSV in Topf 3 auf. BATE Borisov: Drehen die Weißrussen die 2:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel, rücken sie in Topf 3 auf.

Drehen die Weißrussen die 2:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel, rücken sie in Topf 3 auf. Viktoria Pilsen: Im Falle eines Scheiterns von Benfica und Salzburg landen die Tschechen in Topf 3.

So könnte Liverpool beispielsweise mit Real Madrid, dem BVB und Inter Mailand in eine Gruppe gelost werden. Aus deutscher Sicht könnte es vor allem für Schalke und Hoffenheim schwierig werden. Die TSG etwa könnte in ihrer Debütsaison direkt Barca, Tottenham und Monaco vor die Nase gesetzt bekommen.

Mit viel Glück trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann aber auch auf machbarere Gegner wie Lokomotive Moskau, Shakhtar Donetsk und den FC Salzburg. Zwei Teams des gleichen Verbands können nicht in eine Gruppe gelost werden.

