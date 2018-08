Champions League-Playoffs heute live: Red Bull Salzburg und Roter Stern Belgrad im TV und Livestream

Heute stehen die letzten Playoff-Rückspiele um die Champions-League-Qualifikation an. Unter anderem trifft Red Bull Salzburg auf die serbische Mannschaft Roter Stern Belgrad. Auch Benifca Lissabon befindet sich heute im Einsatz gegen PAOK Thessaloniki. Hier erhaltet ihr alle Informationen zur TV-und Livestream-Übertragung.

Die Gewinner aus Hin- und Rückspiel dürfen sich über einen Platz in der Champions League-Saison 2018/19 freuen. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 30. August in Monaco statt.

Champions-League heute live im TV und Livestream sehen

Heute überträgt DAZN die Partien zwischen PSV Eindhoven und BATE Borisov sowie PAOK Thessaloniki gegen Benfica Lissabon. Die Spiele könnt ihr bei DAZN im Livestream verfolgen.

Ab 20.45 Uhr zeigt Sky das Rückspiel zwischen Salzburg und Roter Stern Belgrad. Zudem bietet der Pay-TV-Sender eine Konferenz mit allen Playoff-Rückspielen an.

Zusammen mit Sky teilt sich DAZN ab der Saison 2018/2019 die Rechte zur Übertragung der Champions League. Welcher Anbieter die Spiele ab der Champions League-Gruppenphase überträgt, erfahrt ihr hier.

Champions-League-Playoffs im Überblick: Begegnungen, TV-Übertragung, Livestream

Begegnung TV-Übertragung Livestream PAOK Thessaloniki - Benfica Lissabon Sky Sport (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) / Sky Go (Konferenz) PSV Eindhoven - BATE Borisov Sky Sport (Konferenz) DAZN (Einzelspiel) / Sky Go (Konferenz) RB Salzburg - Roter Stern Belgrad Sky Sport (Konferenz und Einzelspiel) Sky Go (Konferenz und Einzelspiel)

Sämtliche Sendungen der Anbieter starten rund 15 Minuten vor Spielbeginn im TV und Livestream mit den Vorberichten.

Champions-League-Auslosung: Wann werden die Gruppen ausgelost?

Am morgigen Donnerstag wird in Monaco die Champions-League-Gruppenphase ausgelost. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr. Wo die Auslosung im TV und im Livestream zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Champions League-Qualifikation: Die letzte Runde im Überblick

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Dienstag, 21.08. 21 Uhr BATE Borissow - PSV Eindhoven 2:3 Dienstag, 21.08. 21 Uhr SL Benfica - PAOK 1:1 Dienstag, 21.08. 21 Uhr Roter Stern Belgrad - RB Salzburg 0:0 Mittwoch, 22.08 21 Uhr Ajax Amsterdam - Dynamo Kiew 3:1 Mittwoch, 22.08 21 Uhr MOL Vidi FC - AEK Athen 1:2 Mittwoch, 22.08 21 Uhr Young Boys Bern - Dinamo Zagreb 1:1 Dienstag, 28.08. 21 Uhr AEK Athen - MOL Vidi FC 1:1 Dienstag, 28.08. 21 Uhr Dinamo Zagreb - Young Boys Bern 1:2 Dienstag, 28.08. 21 Uhr Dynamo Kiew - Ajax Amsterdam 0:0 Mittwoch, 29.08. 21 Uhr PAOK Saloniki - Benfica Lissabon -:- Mittwoch, 29.08. 21 Uhr PSV Eindhoven - BATE Borisov -:- Mittwoch, 29.08. 21 Uhr FC Salzburg - Roter Stern Belgrad -:- / Liveticker

So liefen die Playoffs aus deutscher Sicht in der Vergangenheit