BVB: Mögliche Gegner in der Champions-League-Gruppenphase für Borussia Dortmund

Nachdem der BVB im vergangenen Jahr in der Gruppenphase der Champions League gescheitert war, soll in dieser Saison wieder das Weiterkommen gelingen. SPOX zeigt, auf welche Gegner Borussia Dortmund in der Gruppenphase zugelost werden könnten.

Die Auslosung für die Gruppenphase findet am Donnerstag um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco statt (live im LIVETICKER und auf DAZN).

BVB bei der Champions-League-Auslosung: Dortmund in Lostopf 2

Durch die konstante und zumeist erfolgreiche Teilnahme des BVB an der Königsklasse in den letzten Jahren befindet sich der BVB bei der Auslosung im zweiten Topf. Im gleichen Topf befinden sich beispielsweise Manchester United, Tottenham Hotspur und der SSC Neapel. Auf diese Gegner kann der BVB in der Gruppenphase also nicht treffen.

Selbst bei einer noch besseren Ausbeute in den letzten Jahren hätte der BVB nicht in den ersten Topf aufsteigen können, da dieser für die Meister der besten sechs europäischen Ligen sowie die Sieger der beiden europäischen Wettbewerbe reserviert ist.

© getty

Champions-League-Auslosung: BVB droht "Todesgruppe" mit großen Namen

Für den BVB können sich dabei sehr unterschiedlich starke Gruppen ergeben. Beispielsweise ist eine echte Todesgruppe mit Titelverteidiger Real Madrid, Vorjahresfinalist Liverpool sowie Inter Mailand möglich. Gegen Real Madrid scheiterte der BVB bereits im vergangenen Jahr.

Allerdings wäre auch eine vermeintlich einfach Gruppe möglich. So könnten die Dortmunder etwa gegen den russischen Meister Lokomotive Moskau, Dynamo Kiew und AEK Athen spielen. In dieser Konstellation wären die Schwarz-Gelben absoluter Favorit auf den Gruppensieg.

Champions League - Die voraussichtlichen Lostöpfe:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid Borussia Dortmund FC Schalke 04 Club Brügge Atletico Madrid FC Porto Olympique Lyon Galatasaray FC Barcelona Manchester United AS Monaco Inter Mailand FC Bayern München Shakhtar Donetsk ZSKA Moskau TSG Hoffenheim Manchester City SSC Neapel FC Liverpool* MOL Vidi/AEK Athen (1:2) Juventus Turin Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam/Dynamo Kiew (3:1) PSV Eindhoven*/BATE Borisov* (2:3) Paris Saint-Germain AS Rom FC Salzburg/Roter Stern Belgrad* (0:0) Viktoria Pilsen* Lokomotive Moskau Benfica SL/PAOK* (Hinspiel 1:1) FC Valencia* Young Boys Bern/Dinamo Zagreb (1:1)

* Bei diesen Klubs ergeben sich aufgrund des Klubkoeffizienten folgende Besonderheiten: