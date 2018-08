BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League sehen - Übertragung: Was zeigt Sky? Was zeigt DAZN?

Am Donnerstag, den 30. August wurden die Gruppen für die Champions League 2018/19 ausgelost. Nun steht auch fest, welche Spiele auf welchem Sender übertragen werden. Hier erklären wir euch, welche Partien vom BVB von Sky gezeigt werden und welche Spiele von Borussia Dortmund DAZN im Angebot hat (zur Übersicht der kompletten Gruppenphase geht es hier entlang).

Bei der Übertragung der Champions League müssen sich die Fußball-Fans ab der Saison 2018/19 umstellen. Künftig werden nicht mehr alle Spiele auf Sky übertragen, denn DAZN hat sich ebenfalls Live-Rechte an der Königsklasse gesichert.

Borussia Dortmund (BVB) in der Champions League - Livestream & TV: Was überträgt Sky? Was zeigt DAZN?

Borussia Dortmund wurden in der Gruppe A die Gegner Club Brügge, AS Monaco und Atletico zugelost. Doch welche Partien werden auf Sky übertragen und welche Spiele zeigt DAZN? So sieht der Spielplan Borussia Dortmunds mit der zugehörigen Übertragung aus.

Datum Gegner Übertragung 18. September Brügge (A) Sky 3. Oktober Monaco (H) Sky 24. Oktober Atletico (H) Sky 6. November Atletico (A) DAZN 28. November Brügge (H) Sky 11./12. Dezember Monaco (A) DAZN

BVB, Schalke, FC Bayern in der Champions League live sehen: DAZN sichert sich CL-Rechte

Sowohl Sky als auch DAZN haben in Deutschland und Österreich Rechte für Live-Spiele der Champions League ab der Saison 2018/19 erworben. Deshalb wird die Übertragung zwischen den beiden Broadcastern aufgeteilt. Wie die Voraussetzungen für die Gruppenphase aussahen, wird in diesem Artikel zum Picking-System ausführlich erklärt.

Noch steht nicht fest, wer welche Spiele in der K.o.-Phase zeigt, denn die Verteilung wird stark von der Anzahl der Bundesliga-Teams ab. Wie das Prozedere im Achtelfinale und Viertelfinale abläuft, wurde in der German Rule festgehalten.

Anzahl deutscher Teams DAZN Sky 1 Co-exklusiv Co-exklusiv 2 2. Pick* 1. Pick* 3 2. & 3. Pick* 1. Pick* 4 2., 3., & 4. Pick* 1. Pick*

*Treffen zwei Bundesliga-Klubs aufeinander wird das Spiel co-exklusiv auf Sky und DAZN gezeigt.

Hier könnt ihr alle Details zur German Rule nochmal nachlesen.

Ab dem Halbfinale gilt: Sowohl alle Paarungen des Semi-Finals als auch das Endspiel werden auf beiden Anbietern live gezeigt.

BVB live im TV sehen: So kann man DAZN-Livestreams anschauen

Während Sky wie üblich im TV und Internet (Sky Go) empfangbar ist, handelt es sich bei DAZN um einen reinen Online-Streaming-Dienst. Auch ohne Smart-TV kann man die Livestreams auf den Fernseher übertragen, denn DAZN kann man sowohl über Smartphones als auch ganz normal über den Computer anschauen. Zudem gibt es die Möglichkeit, DAZN auf Konsolen (PS4, XBoxOne) zu sehen und das Geschehen so auf dem Fernseher zu verfolgen. Wer den Stream über den Laptop oder Computer aufruft, kann sich das Bild mit einem HDMI-Kabel auf den Fernseher übertragen. Eine genauere Erklärung über die möglichen Endgeräte, auf denen man DAZN empfangen kann, gibt es hier.

Inhaltlich bietet DAZN ein großes Angebot an: Champions League, Europa League, Serie A, Primera Division, Ligue 1, Premier League, NBA, NFL, MLB, Tennis, Darts, Hockey, Boxen - das alles hat DAZN im Angebot.

Dabei kostet DAZN lediglich 9,99 Euro im Monat.