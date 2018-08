Champions League 2018/19 live sehen: Auslosung der Gruppenphase im Livestream verfolgen

Am Donnerstag (30.08.) entscheidet sich, welche Teams in der Gruppenphase der Champions League ab Mitte September aufeinandertreffen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Auslosung im Livestream sehen könnt.

Mit Bayern München, Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim sind vier deutsche Vertreter in den Lostöpfen.

Wo und wann findet die Champions-League-Auslosung statt?

Die Auslosung zur diesjährigen Champions-League-Gruppenphase findet am Donnerstag, den 30. August 2018 statt. Das Event geht im Grimaldi Forum in Monaco über die Bühne und ist somit die einzige Auslosung dieser Saison in der Königsklasse, die nicht Nyon als Austragungsort hat.

Champions-League-Auslosung im Livestream sehen

Die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase 2018/19 könnt ihr unter anderem auf dem Streamingdienst DAZN live sehen. Die Übertragung beginnt am Donnerstag um 18 Uhr.

DAZN ist ein Onlinedienst, der sich auf die Übertragung von Sportevents spezialisiert hat. Im Bereich Fußball zeigt der Streamingdienst beispielsweise unter Anderem Spiele aus der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1, sowie die Highlights aus den ersten beiden deutschen Ligen bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Zudem deckt DAZN Sportarten wie Darts, Golf oder den US-Sport ab.

Das "Netzflix des Sports" ist monatlich kündbar und kostet 9,99 Euro im Monat.

Die Champions-League 2018/19 auf DAZN

Für die Saison 2018/19 hat sich DAZN auch Übertragungsrechte für die Europa League sowie die Champions League gesichert.

Der Streamingdienst teilt sich die Rechte der Königsklasse mit Sky - DAZN zeigt insgesamt 110 der 138 Spiele, Sky deckt 34 Partien ab. Hier gibt es alle Informationen zu den Übertragungsrechten der Champions-League-Saison.

1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Di., 1. Pick Sky DAZN Sky DAZN Sky DAZN Di., 2. Pick DAZN Sky DAZN Sky DAZN Sky Di., 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Di., 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 1. Pick Sky Sky Sky Sky Sky Sky Mi., 2. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 3. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 4. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 5. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 6. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 7. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN Mi., 8. Pick DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN DAZN

Champions League 2018/19: Die wichtigsten Termine