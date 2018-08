Champions League 2018/19: Die Stadien der Teilnehmer im Überblick

Am 18. September startet die Gruppenphase der Champions-League-Saison 2018/19 und fast alle Teilnehmer stehen bereits fest. Auch in der kommenden Saison kämpfen die Teams in den schönsten Stadien Europas um die Trophäe der Königsklasse. Hier bekommt ihr alle Infos über die Stadien der Königsklasse.

26 der 32 Teams stehen bereits fest. Die letzten sechs werden durch die Playoff-Spiele bestimmt, sodass am 29. August alle Teilnehmer feststehen.

Champions-League 2018/19: Alle Stadien im Überblick:

Team Stadion Kapazität (bei intern. Spielen) FC Barcelona Camp Nou 96.636 Real Madrid Estadio Santiago Bernabeu 81.044 Inter Mailand Guiseppe Meazza Stadion 80.018 FC Bayern München Allianz Arena 75.000 Manchester United Old Trafford 74.994 AS Rom Olympiastadion Rom 72.000 Atletico Madrid Wanda Metropolitano 67.703 Borussia Dortmund Signal Iduna Park 66.099 Tottenham Hotspur New White Hart Lane* 61.000 SSC Neapel Stadio San Paolo 60.240 Olympique Lyon Groupama Stadium 59.286 Manchester City Etihad Stadium 55.097 FC Valencia Estadio Mestella 55.000 FC Schalke 04 Veltins-Arena 54.740 FC Liverpool Anfield 54.074 Galatasaray Istanbul Türk Telekom Stadyumu 52.650 Shakhtar Donezk Donbass Arena 51.504 FC Porto Estadio do Dragao 50.033 Paris St.Germain Parc de Princes 47.929 Juventus Turin Allianz Stadium 41.507 ZSKA Moskau WEB Arena 30.000 FC Brügge Jan-Breydel-Arena 29.042 Lokomotive Moskau RZD-Arena 27.320 TSG 1899 Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 25.641 AS Monaco Stade Louis II 18.525 Viktoria Pilsen Doosan Arena 11.700

*Das neue Stadion der Spurs ist noch im Bau, soll zum ersten CL-Spiel aber fertig sein. Wenn nicht, wird der Verein wie bereits letztes Jahr ins Wembley-Stadion umziehen.

Champions League 2018/19: Wo findet das Finale statt?

Das Finale der Champions League wird in der Saison 2018/19 in Madrid im Wanda Metropolitano ausgetragen. Das Stadion ist die Heimspielstätte von Atletico Madrid und bietet Platz für 67.703 Zuschauer.

Das Stadion wurde 1994 als Estadio de la Comunidad de Madrid eröffnet und diente dabei vor allem als Austragungsort für Leichtathletik-Veranstaltungen. Von November 2011 bis Mitte 2017 wurde es allerdings in eine reine Fußball-Arena umgewandelt. Nachdem es beim Umbau zu Verzögerungen gekommen war, wurde die Arena am 16. September 2017 wieder eröffnet.