Champions League in Sportsbars: Kooperation zwischen Sky und DAZN - Alle deutschen Spiele live

Die Fußball-Fans in deutschen Sportsbars müssen auch in Zukunft nicht auf Champions-League-Spiele der Bundesliga-Klubs verzichten. Dank einer Partnerschaft zwischen DAZN und Sky Deutschland sowie Sky Österreich werden ausgewählte Live-Sport-Inhalte von DAZN in den Sky Sportsbars in Deutschland und Österreich ausgestrahlt.

Damit ergänzt Sky sein Live-Sport-Angebot (Bundesliga, UEFA Champions League, Handball, Tennis, Ryder Cup 2018) in den Sky Sportsbars um Premium-Inhalte von DAZN. Die Gäste der Sky Sportsbars können damit auch weiterhin in den kommenden drei Jahren alle Spiele der deutschen Mannschaften in der UEFA Champions League erleben, sowie die Topspiele der UEFA Europa League.

Zu den Sport-Inhalten gehören neben ausgewählten Spielen der UEFA Champions League und der UEFA Europa League auch Partien aus internationalen Topligen wie der englischen Premier League oder der spanischen La Liga. Zudem sind Live-Events der Tennis WTA-Tour, Darts oder der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA Bestandteil der Ausstrahlungen auf den beiden zusätzlichen Kanälen.

© getty

Champions League in Sportsbars: DAZN und Sky kooperieren

Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky Business Solutions, sagte: "Durch die Partnerschaft mit DAZN stärkt Sky seine Rolle als verlässlicher und wichtigster TVPartner für die Gastronomie in Deutschland und Österreich. Damit bedient Sky zukünftig die Gastronomie mit dem vielfältigsten Live-Sportangebot - alles aus einer Hand. Unsere Kunden können in einer der zahlreichen Sky Sportsbars so in den kommenden drei Jahren noch mehr spannenden Live-Sport genießen, insbesondere weiterhin sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung in der UEFA Champions League und UEFA Europa League."

Zunächst werden die beiden zusätzlichen Kanäle für alle Sky-Sportsbar-Kunden mit Satellitenempfang in bester HD Qualität bereitgestellt, eine Erweiterung für Kabelkunden ist in Planung.

Champions League auf DAZN und Sky

Ab der Saison 2018/19 wird die Champions League auf DAZN und Sky übertragen. Von der UEFA Champions League zeigt DAZN ca. 110 Spiele live und in voller Länge.

Außerdem hat DAZN die Highlights aller Partien auf Abruf im Angebot. DAZN hat dafür Per Mertesacker als Experten engagiert. "Als es zu den Gesprächen mit DAZN kam, hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Es ist mir neben den Inhalten auch wichtig, mit den Menschen hinter dem Konzept gut klarzukommen", sagte der 104-fache Nationalspieler.

Mertesacker weiter: "Ich bin gespannt, wie es uns zusammen nun gelingt, die neuen Aufgaben bei DAZN umzusetzen. Es wird anders werden als gewohnt."