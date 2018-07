Champions League: Wann findet die Auslosung der Gruppen statt? Datum, Ort, Qualifikation

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool Club Friendlies Wolverhampton -

Zum dritten Mal in Folge hat Real Madrid in diesem Jahr die Champions League gewonnen. Nur wenige Wochen nach dem Triumph in Kiew richtet sich der Blick auf die kommende Saison 2018/2019. Wann findet die Auslosung zur Gruppenphase statt und welche Teams sind dabei? SPOX hat alle Infos.

Die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase wird am 30. August in Monaco stattfinden. Dann entscheidet sich, auf welche Teams die deutschen Teilnehmer treffen. Die sechs Spieltage werden zwischen dem 18. September und dem 12. Dezember 2018 ausgetragen. Das Finale findet am 1. Juni 2019 in Madrid statt. Austragungsort ist das Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Alteltico Madrid.

CL-Qualifikation: Noch sechs freie Plätze für die Gruppenphase

In der Champions-League-Qualifikation werden die letzten sechs freien Plätze für die Gruppenphase vergeben. Zwischen dem 10. Juli und dem 18. Juli lief die erste Runde, bei der unter anderem APOEL Nikosia, letztjähriger Gruppengegner von Borussia Dortmund, ausschied.

Ab der zweiten Runde gibt es zwei getrennte Lostöpfe. Über den Champions-Weg können sich nationale Meister qualifizieren. Hier sind beispielsweise Mannschaften wie PSV Eindhoven, Young Boys Bern oder Red Bull Salzburg vertreten. Teams, die sich auf andere Weise einen Startplatz in der Qualifikation erspielten, landen im Platzierungsweg. Top-Teams sind hier Benfica Lissabon, Fenerbahce, Ajax Amsterdam oder der FC Basel.

Champions League: Wann ist die Auslosung zur Gruppenphase?

Die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase wird am 30. August in Monaco stattfinden. In den vergangenen Jahren wurden die Kugeln ab 12 Uhr gezogen. Eine genaue Uhrzeit wurde allerdings noch nicht festgelegt. Ebenso wie die Übertragung im TV. Hier waren die vergangenen Auslosungen bei Sky Sport News HD zu sehen.

Diese Teams sind bereits für die Gruppenphase qualifiziert