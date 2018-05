Real Madrid: Sergio Ramos veröffentlicht Rap-Song "SR4" über seinen Werdegang

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Championship Aston Villa -

Sergio Ramos hat wenige Tage vor dem Champions-League-Finale seines Klubs Real Madrid gegen den FC Liverpool (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) einen eigenen Rap-Song veröffentlicht. In seinem Lied "SR4" geht es um den Spanier und seinen Werdegang zum "besten Verteidiger der Welt".

Der 32 Jahre alte Innenverteidiger bezeichnet sich in dem Song als den "MVP der Champions League" mit "mit langen Haaren oder Bart, dieser Junge ist in einer anderen Liga". Der Song soll auf allen bekannten Musikplattformen erhältlich sein.

In einem Instagram-Post bedankte sich Ramos für die Unterstützung bei seinem neuen Werk: "Mein Haus, einige Freunde und ganz viel Magie haben zu diesem Ergebnis geführt: Mein Leben in einem Lied. Viele weitere Zeilen müssen noch geschrieben werden. Danke an alle, die mich bisher unterstützt und begleitet haben".