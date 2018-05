Ronaldo beruhigt Real-Fans: "Hoffentlich sehen wir uns auch nächstes Jahr hier"

Ligue 1 Live Toulouse -

Cristiano Ronaldo hat seinen Verbleib bei Real Madrid angedeutet. "Danke Euch allen! Hoffentlich sehen wir uns auch nächstes Jahr hier", sagte Ronaldo auf dem Plaza de Cibeles in Spaniens Hauptstadt, wo die Champions-League-Sieger am Sonntagabend von ihren Fans empfangen wurden.

Unmittelbar nach dem 3:1-Triumph über Liverpool im Finale von Kiew hatte der Portugiese mit folgenden Worten für Wirbel gesorgt. "In den nächsten Tagen werde ich den Fans, die immer an meiner Seite waren, eine Antwort geben. Es war schön, bei Real Madrid zu sein, in den nächsten Tagen werde ich reden."

Am Sonntag hatte der 33-jährige Angreifer seine Abschiedsgedanken dann eneut öffentlich geäußert. "Ich will das nicht verheimlichen und werde in den nächsten Tagen Gespräche führen", sagte er der Marca. "Geld ist nicht das Problem und im Leben geht es nicht nur immer um Ruhm", führte er aus.

Ronaldo spielt seit 2009 für Real und gewann mit den Königlichen inzwischen viermal die Champions League. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2021.