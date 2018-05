Real Madrid - FC Bayern München zur Halbzeit: Joshua Kimmichs Führung früh egalisiert

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Copa Libertadores Nacional -

Im Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München ist zur Halbzeit noch alles drin. Die Bayern trafen früh durch Joshua Kimmich, kassierten aber auch schnell den Ausgleich von Karim Benzema. Aktuell steht es 1:1 (jetzt im LIVETICKER).

Bereits in der dritten Minute erzielte Joshua Kimmich die 1:0-Führung. Nachdem Real eine Müller-Hereingabe nicht richtig klären konnte, netzte Kimmich aus kurzer Distanz ein. Bereits im Hinspiel hatte er den deutschen Meister in Führung gebracht. Doch schon nach elf Minuten gelang Karim Benzema per Kopfball der Ausgleich.

Champions League: Real Madrid - FC Bayern München

Im Anschluss kam es zu guten Chancen auf beiden Seiten, da die Abwehrreihen immer wieder unsicher standen. Die größte Möglichkeit hatten Robert Lewandowski und James per Nachschuss in der 33. Minute.

Bayern braucht ein weiteres Tor für die Verlängerung und mindestens noch eines um direkt ins Finale einzuziehen. Im Hinspiel gewannen die Königlichen mit 2:1 in der Münchener Allianz Arena.

Das sind die wichtigsten Fakten zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Real und den Bayern:

Der FC Bayern erzielte in der Champions League bereits elf Tore in Gastspielen bei Real Madrid - kein anderes Team mehr als acht.

Cristiano Ronaldo kommt heute zu seinem 152. Einsatz in der Champions League und hat somit mehr Spiele als jeder andere Feldspieler in diesem Wettbewerb.

Karim Benzemas Ausgleich schloss eine Kombination von 28 aufeinanderfolgenden Pässen ab - nur Lucas Dignes Tor für Barcelona gegen Olympiakos (29) beendete mehr erfolgreiche Pässe einer Mannschaft vor einem Tor.

David Alaba absolviert sein 300. Pflichtspiel für die Bayern.

Real gegen Bayern: Wo kann ich es live sehen?

Falls ihr die zweite Halbzeit des Spiels sehen wollt, bekommt ihr hier alle Informationen zur Übertragung im TV oder im Livestream.