Real Madrid Club de Futbol: Die Geschichte von Europas König

Real Madrid ist der wohl berühmteste, schillerndste und erfolgreichste Fußballklub der Welt. Die Königlichen gewannen von 1956 bis 1960 die ersten fünf Austragungen des Europapokals der Landesmeister und sind der einzige Klub, der die UEFA Champions League verteidigte.

Am 26. Mai 2018 steht Real Madrid gegen den FC Liverpool (20.45 Uhr im LIVETICKER) vor dem Hattrick in der Königsklasse. SPOX blickt in einer großen Multimedia-Story auf die zwölf bisherigen Titel zurück.