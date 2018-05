Liverpool-News vor Halbfinal-Rückspiel gegen AS Rom: Firmino und Salah winkt Rekord

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell J1 League Kobe -

Mohamed Salah und Roberto Firmino könnten im Halbfinal-Rückspiel gegen AS Rom einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Alles rund um die Reds vor dem möglichen Finaleinzug in der Champions League gibt's hier.

Firmino und Salah könnten einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Beide trafen im Hinspiel je doppelt gegen die Römer. Noch nie traf ein Spieler der FC Liverpool im Halbfinale der Königsklasse drei Mal.

Firmino und Salah knackten durch ihre Treffer in Liverpool zudem jeweils die Zehn-Tore-Marke in einer Champions-League-Saison. Sadio Mane, der Dritte im Bunde des Liverpool-Angriffs, steht bei acht Treffern. Das Reds-Trio löste damit Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez (27 Tore in der Saison 2014/15) als erfolgreichstes Offensiv-Trio der CL-Geschichte ab.

Firmino und Salah unter den Top-Torschützen der Champions-League-Saison 2017/18

Spieler Team Tore Elfmeter Cristiano Ronaldo Real Madrid 15 4 Roberto Firmino FC Liverpool 11 0 Mohamed Salah FC Liverpool 11 0 Wissam Ben Yedder FC Sevilla 10 2 Sadio Mane FC Liverpool 8 0

Liverpools Personallage: Sadio Mane kehrt zurück

© getty

Nachdem Jürgen Klopp in der vergangenen Trainingswoche einige Ausfälle zu beklagen hatte, fehlt neben den Langzeitverletzten (Can, Oxlade-Chamberlain, Matip) nur Rechtsverteidiger Joe Gomez im Rückspiel gegen Rom. Gomez bekam beim 0:0 gegen Stoke City am Wochenende einen Schlag ab.

"Er kam irgendwie durch, aber nach dem Spiel war die Verletzung schlimmer. Also lassen wir ihn zu Hause", wird Klopp auf der offiziellen Klub-Homepage zitiert.

Jordan Henderson (Knöchelverletzung), Trent Alexander-Arnold (Muskelverhärtung) und Sadio Mane, der aufgrund von Fitnessproblemen gegen Stoke nicht spielte, kehren jedoch in den Kader der Reds zurück. Auch Alberto Moreno, der wie Gomez einen Schlag abbekam, ist einsatzfähig.

Adam Lallana steht zwar im Kader, nach dessen Oberschenkelverletzung will Klopp jedoch auf einen Einsatz des Engländers verzichten.

Liverpool gegen Rom: So könnten die Reds auflaufen

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Milner - Mane, Salah, Firmino.

Firmino und Salah unter den Top-Vorlagengeber der Champions-League-Saison 2017/18