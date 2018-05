Jürgen Klopps Endspiele: So liefen seine bisherigen Finals mit dem BVB und Liverpool

NBA Do 24.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Allsvenskan Häcken -

Beim Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (Samstag, 20.45 im LIVETICKER) steht Jürgen Klopp bereits zum siebten Mal in einem Endspiel. SPOX zeigt, wie die bisherigen Finals für den Trainer liefen.

Borussia Dortmund - FC Bayern München: DFB-Pokal-Finale 2011/12

Das erste Finale für Jürgen Klopp war in seiner bisher erfolgreichsten Saison. Der BVB zeigte dem FC Bayern München nicht nur in der Liga die Grenzen auf, sondern deklassierte den deutschen Rekordmeister in Finale mit einem 5:2-Sieg.

Überragender Akteur auf dem Platz war Robert Lewandowski, der für die Schwarz-Gelben drei Tore schoss und das Double für den BVB perfekt machte.

Runde Gegner Ergebnis aus BVB-Sicht 1. Runde SV Sandhausen (A) 3:0 2. Runde Dynamo Dresden (H) 2:0 Achtelfinale Fortuna Düsseldorf (A) 5:4 i.E. Viertelfinale Holstein Kiel (A) 4:0 Halbfinale SpVgg Greuther Fürth (A) 1:0 n.V. Finale FC Bayern München 5:2

© getty

Borussia Dortmund - FC Bayern München: Champions-League-Finale 2012/13

Im ersten Champions-League-Finale zweier deutscher Mannschaften behielt im Londoner Wembley-Stadion am Ende der FC Bayern München die Oberhand. Ilkay Gündogan glich die Münchner Führung durch Mario Mandzukic aus, doch kurz vor Schluss erzielte Arjen Robben das entscheidende Tor des Abend.

In der Gruppenphase wurde das Team ohne Niederlage vor Real Madrid, Ajax Amsterdam und Manchester City Erster.

Runde Gegner Heimspiel aus BVB-Sicht Auswärtsspiel aus BVB-Sicht Achtelfinale Schachtar Donezk 3:0 2:2 Viertelfinale FC Malaga 3:2 0:0 Halbfinale Real Madrid 4:1 0:2 Finale FC Bayern München Endergebnis: 1:2

Borussia Dortmund - FC Bayern München: DFB-Pokal-Finale 2013/14

Auch Klopps drittes Finale fand gegen den Rivalen aus München statt und wie im Vorjahr wurde es denkbar knapp. Erst in der Verlängerung waren es Arjen Robben und Thomas Müller, die Pep Guardiola seinen ersten DFB-Pokal-Sieg sicherten.

Für Aufregung sorgte Schiedsrichter Florian Meyer, der ein reguläres Tor des damaligen Dortmunders Mats Hummels in der 64. Minute nicht anerkannte. Eine Videoanalyse ergab, dass der Ball die Linie vollständig überquert hatte.

Runde Gegner Ergebnis aus BVB-Sicht 1. Runde SV Wilhelmshaven (A) 3:0 2. Runde TSV 1860 München (A) 2:0 n.V. Achtelfinale 1. FC Saarbrücken (A) 2:0 Viertelfinale Eintracht Frankfurt (A) 1:0 Halbfinale VfL Wolfsburg (H) 2:0 Finale FC Bayern München 0:2 n.V.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg: DFB-Pokal-Finale 2014/15

In seiner letzten Saison für den BVB blieb Jürgen Klopp ein perfekter Abschied verwehrt. Zwar ging sein Team bereits in der fünften Minute durch Pierre-Emerick Aubameyang in Führung, doch der VfL Wolfsburg erzielte noch vor der Halbzeit die Treffer zum 3:1-Endstand. Torschützen waren die damaligen Wölfe Luiz Gustavo, Kevin de Bruyne und Bas Dost.

Das Finale 2014/15 war das erste Mal, dass im deutschen Profi-Fußball die Torlinientechnik Hawk-Eye zum Einsatz kam.

© getty

Runde Gegner Ergebnis aus BVB-Sicht 1. Runde Stuttgarter Kickers (A) 4:1 2. Runde FC St. Pauli (A) 3:0 Achtelfinale Dynamo Dresden (A) 2:0 Viertelfinale TSG Hoffenheim (H) 3:2 n.V. Halbfinale FC Bayern München (A) 3:1 i.E. Finale VfL Wolfsburg 1:3

FC Liverpool - Manchester City: Ligapokal-Finale 2015/2016

Nach dem Champions-League-Finale 2012/13 kehrte Jürgen Klopp nun als Trainer des FC Liverpool ins Londoner Wembley-Stadion zurück. Nachdem Philippe Coutinho die ManCity-Führung durch Fernandinho ausglich, fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen.

Zwar traf Emre Can den ersten Elfmeter der Reds, doch die nächsten drei Schützen des FC Liverpool vergaben und machten Manchester City somit leichtes Spiel.

Runde Gegner Ergebnis aus Reds-Sicht 3. Runde Carlisle United (H) 3:2 i.E. Achtelfinale AFC Bournemouth (H) 1:0 Viertelfinale FC Southampton (A) 6:1 Halbfinale Stoke City 0:1 (A), 1:0 (H), 6:5 i.E. Finale Manchester City 2:4 i.E.

FC Liverpool - FC Sevilla: Europa-League-Finale 2015/2016

Das Scheitern im St. Jakob-Park in Basel bedeutete für Jürgen Klopp die fünfte Niederlage in seinem sechsten Finalspiel. Daniel Sturridge brachte die Reds in Führung, doch Kevin Gameiro und Coke mit einem Doppelpack sicherten dem FC Sevilla den Pokal.

Vor dem Champions-League-Finale: Alle bisherigen Final-Teilnahmen von Jürgen Klopp © getty 1/13 Gegen Rom durfte Jürgen Klopp jubeln: Er steht zum zweiten Mal im Finale der Champions League und damit in seinem insgesamt siebten Endspiel. SPOX zeigt alle bisherigen sechs Finals, von denen Kloppo nur ein Einziges gewinnen konnte. © getty 2/13 Das erste Finale von Jürgen Klopp: 2011/12 im DFB-Pokal gegen die Bayern. © getty 3/13 Nach einem furiosen 5:2-Sieg feierte Klopp mit den Dortmunder Fans das Double. Es sollte sein bislang einziger Final-Erfolg bleiben. © getty 4/13 Ein Jahr später kam es zur Neuauflage des DFB-Pokalfinals - dieses Mal in der Champions League. © getty 5/13 Es folgte eine der schmerzhaftesten Niederlagen für Klopp. Arjen Robben besiegelte in der 89. Minute mit dem 2:1 das Ende aller Dortmunder Champions-League-Träume. © getty 6/13 Das DFB-Pokal-Finale 2013/14 bedeutete das dritte Endspiel in drei Jahren für Klopp. Gegner zum dritten Mal: die Bayern. © getty 7/13 Doch wie bereits in der Champions League blieb Klopp lediglich die Silbermedaille. Robben und Müller schossen die Bayern in der Verlängerung zum 2:0-Sieg. © getty 8/13 Auch in seinem letzten BVB-Jahr erreichte Klopp das Finale des DFB-Pokals. Gegner 2014/15 ausnahmsweise nicht die Bayern, sondern der VfL Wolfsburg. © getty 9/13 Zu holen gab es aber auch gegen die Wölfe nichts. Das Team um Kevin de Bruyne versaute Klopp den BVB-Abschied und gewann mit 3:1. © getty 10/13 Gleich in seiner ersten Saison 2015/16 erreichte Klopp mit dem FC Liverpool das Finale des Ligapokals. Gegner: Manchester City. © getty 11/13 Doch auch in England verbesserte sich die Finalbilanz von Klopp nicht. Im Elfmeterschießen unterlagen die Reds den Citizens mit 2:4. © getty 12/13 Auch in der Europa League zog der FC Liverpool 2015/16 ins Finale ein. Gegen den FC Sevilla sollte endlich der erste internationale Titel für Kloppo her. © getty 13/13 Eine 1:0-Führung reichte allerdings nicht: Auch das fünfte Finale in Folge verlor Klopp, 1:3 stand am Ende auf der Anzeigetafel.

In der Gruppenphase wurde das Team ohne Niederlage vor dem FC Sion, Rubin Kasan und Girondis Bordeaux Erster.

Runde Gegner Heimspiel aus Reds-Sicht Auswärtsspiel aus Reds-Sicht Sechzehntelfinale FC Augsburg 1:0 0:0 Achtelfinale Manchester United 2:0 1:1 Viertelfinale Borussia Dortmund 4:3 1:1 Halbfinale FC Villareal 3:0 0:1 Finale FC Sevilla Endergebnis: 1:3

FC Liverpool - Real Madrid: Champions-League-Finale 2017/2018

In der Gruppenphase wurde das Team ohne Niederlage vor dem FC Sevilla, Spartak Moskau und NK Maribor Erster.