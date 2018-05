Champions League Finale 2020: Austragungsort, Stadion und Termin des Finals

NBA Fr 25.05. Rockets vs. Golden State: Wer gewinnt Spiel 5? Championship Aston Villa -

Die UEFA hat bekannt gegeben, wo das Finale der Champions League 2019/20 ausgetragen wird. Es geht zurück an einen historischen Ort, an sich eines der größten Wunder in der Königsklasse abgespielt hat. Hier gibt es alle Infos zum Austragungsort und dem Stadion.

Champions League 2019/20: Wo findet das Finale 2020 statt?

Das Champions-League-Finale 2020 wird in Istanbul ausgetragen: Austragungsstätte ist das Atatürk-Olympiastadion. Das Atatürk-Olympiastadion ist in der Türkei das größte Fußballstadion, das darüber hinaus noch über eine Leichtathletikanlage besitzt.

Es befindet sich auf der euroäischen Seite Istanbul und gehört zum Stadtbezirk Ziya Gökalp Mahallesi.

Champions-League-Finale 2020: Fakten zum Atatürk Olympiastadion

Heimteam Ümraniyespor Kapazität 76.092 Baubeginn 1987 Erstes Spiel 31.07.2002: Galatasaray - Olympiakos Piräus

© getty

AC Milan - FC Liverpool 2005 in Istanbul: Die magische Final-Nacht

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Finale der Champions League in Istanbul ausgetragen wird. Bereits 2005 wurde der Champions-League-Sieger im Atatürk-Olympiastadion gekürt. Es sollte eine denkwürdige Nacht im Mai werden.

Damals gewann der FC Liverpool in einem legendären Spiel gegen den AC Milan. Die Italiener gingen durch Tore von Paolo Maldini und Hernan Crespo (2) mit 3:0 in Führung, ehe Steven Gerrard, Vladimir Smicer und Xabi Alonso die Reds zurück ins Spiel brachten. Letztlich gewannen die Reds im Elfmeterschießen.

Champions-League-Finale: Austragungsorte der letzten Jahre