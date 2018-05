AS Rom - FC Liverpool: Die Wettquoten für das Rückspiel im CL-Halbfinale

World Championship Fr 04.05. Eishockey-WM ab Freitag: Alle Spiele live auf DAZN Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell J1 League Live Kobe -

Der FC Liverpool hat dank des 5:2-Sieges im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen AS Rom beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel. Gelingt den Römern erneut ein Fußball-Wunder? Hier gibt's eine Übersicht der Wettquoten zum Rückspiel im Stadio Olimpico.

Bereits mit 5:0 lag Liverpool im Hinspiel an der Anfield Road gegen die Roma vorn. In der 80. Minute verkürzte Edin Dzeko, ehe Diego Perotti zum 2:5-Endstand aus Sicht der Römer traf. Plötzlich wird der Roma wieder eine geringe Chance auf den Einzug ins Finale zugerechnet. Immerhin holte AS bereits im Viertelfinale einen Drei-Tore-Rückstand gegen den FC Barcelona auf.

Die Roma bräuchte wie schon gegen Barcela einen Sieg mit drei Toren Differenz, Liverpool dürfte lediglich ein Mal treffen.

AS Rom - FC Liverpool: Die Wettquoten

Laut dem Wettanbieter Tipico gibt es im Rückspiel in Rom keinen Favoriten. Setzt man jedoch auf ein Weiterkommen der Roma, könnte man ordentlich abkassieren.

Wette 1 x 2 Gewinner Rückspiel 2,55 3,7 2,55 Handicap (0:1) 4,2 4,5 1,5 Handicap (0:2) 8,0 7,0 1,15 Handicap (1:0) 1,5 4,5 4,2 Wer kommt weiter? 9,0 - 1,05

Wettquoten für Rom - Liverpool: Über/Unter und Tore

Neben dem Sieger der Partie bietet Tipico auch zahlreiche Wetten auf die genaue Anzahl der Tore und deren Verteilung an.

Wette +/Ja -/Nein Über/Unter 2,5 Tore 1,35 3,1 Über/Unter 1,5 Tore 1,1 6,0 Über/Unter 3,5 Tore 1,8 1,9 Über/Unter 4,5 Tore 2,8 1,37 Über/Unter 5,5 Tore 4,8 1,13 Schießen beide Teams ein Tor in beiden Halbzeiten? 6,5 1,08 Schießt Rom mind. ein Tor in beiden Halbzeiten? 2,5 1,47 Schießt Liverpool mind. ein Tor in beiden Halbzeiten? 2,5 1,47

Die Wetten stammen alle vom Anbieter Tipico und wurden am Mittwoch abgerufen. Alle Wetten findet ihr hier.