Stimmen zum CL-Viertelfinale: "DAJEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbr"

Die Roma hat die größte Sensation der jüngeren Champions-League-Geschichte geschafft - und feiert dementsprechend ausgelassen, während beim ausgeschiedenen Barcelona Trauer und Ratlosigkeit herrschen.

Manchester Citys Coach Pep Guardiola hadert nach dem Aus gegen Liverpool mit dem Schiedsrichter - hat aber auch lobende Worte für sein Gegenüber Jürgen Klopp parat. Der Coach der Reds ist nach dem Einzug ins Halbfinale glücklich - und fassungslos.

Ernesto Valverde (Trainer FC Barcelona): "Zu verlieren ist immer schwer, aber man kann ganz einfach sagen, dass unser Gegner sehr stark war, von der ersten bis zur letzten Minute. Sie haben viel Druck aufgebaut und es uns sehr schwer gemacht, unser Spiel durchzuziehen. Wir konnten ihr Pressing nicht überspielen. Das ist ein schlimmer Tag für uns. Die Wahrheit ist, dass sie sehr gut waren - und wir nicht. Wir entschuldigen uns bei den Fans. Wir müssen nun weitermachen und uns auf das konzentrieren, was uns noch bleibt."

Eusebio Di Francesco (Trainer AS Rom): "Es war taktisch gesehen ein perfektes Spiel von uns!"

Josep Bartomeu (Präsident FC Barcelona): "Sie waren besser als wir. Das hat einen bitteren Geschmack und tut den Fans weh. Ich trage die Traurigkeit, die wir gerade fühlen, in mir. Ich gratuliere der Roma. Aber es ist ein sehr trauriger Tag für Barca."

AS Rom (offizieller Twitteraccount): "DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

eifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewf

uewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfn

ewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es ist schon speziell. Wer die erste Halbzeit gesehen hat, weiß, wie schwierig es ist. Sie haben einfach eine tolle Mannschaft. Ich habe mit einem Anfang wie diesem gerechnet, aber wir waren nicht nervös. Direkt nach dem 0:1 haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben Druck aufgebaut wie verrückt. Wir haben es im Umschaltspiel aber nicht gut gemacht. Der letzte Moment vor der Halbzeit war unserer. Ich habe den Jungs in der Halbzeit ein gutes Gefühl mitgegeben. Uns war klar, dass wir die Stimmung durch ein Tor killen können."

...über die personelle Situation: "Wir gehen so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Es war ein bisschen schwierig, das hinzukriegen. Es ist überragend. Wir sind im Halbfinale, das ist verrückt, das ist Wahnsinn. Für mich war Manchester City das schwerste Los, das wir überhaupt bekommen konnten. Aber wir haben ein überragendes Spiel gemacht."

...über Peps Verbannung auf die Tribüne: "Ich habe es nicht mitbekommen. Mein Co-Trainer hat zu mir gesagt: ‚Übrigens ganz ruhig bleiben, denn Pep ist schon weg.' Es war richtig Druck drauf für beide Mannschaften. Das war schon sehr wichtig. Da lässt man auch mal die gute Kinderstube vermissen, aber ich habe keine Ahnung, warum Pep auf die Tribüne musste."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Meinen herzlichsten Glückwunsch an Liverpool. Sie haben ein Topteam und einen Toptrainer. Ich hoffe, sie vertreten den englischen Fußball gut im Halbfinale. Meines Erachtens verdienen sie, ins Finale zu kommen."

...über seine Verbannung auf die Tribüne: "Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, es war ein Tor. Er hat gesagt, es war kein Tor. Das war es. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob es 1:0 zur Pause steht oder 2:0."

...über seine Mannschaft: "Ich muss auch meiner Mannschaft gratulieren. Sie haben eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, um in diesem Wettbewerb so weit zu kommen. Aber jetzt müssen wir uns auf die Premier League konzentrieren. Wir haben in der ersten Halbzeit absolut alles probiert. Wir haben viele Chancen kreiert, obwohl es nicht einfach ist, wenn der Gegner mit elf Spielern hinten drinsteht. In diesem Wettbewerb musst du nicht 180 Minuten perfekt spielen, aber du musst gut spielen."

Mohamed Salah (FC Liverpool): "City hat sehr hoch gepresst und hatte viele Chancen, aber wir sind zurückgekommen, haben hart gekämpft und uns den Sieg verdient. Ich versuche einfach, für das Team zu spielen und in jedem Spiel zu treffen - das ist das Wichtigste für mich."