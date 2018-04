Manchester City vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Liverpool: Ansagen wie bei Tinder

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Championship Aston Villa -

Nach der 0:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League hat Manchester City in der Premier League gegen den Stadtrivalen United verloren und somit die vorzeitige Fixierung des Meistertitels verpasst. Auf einmal herrschen Unsicherheit und Selbstzweifel. Gelingt City im Rückspiel gegen Liverpool (20.45 Uhr im LIVETICKER) das Comeback?

Keine zwölf Stunden nach dem Abpfiff von Liverpools 3:0-Sieg gegen City in einem bebenden und donnernden Stadion an der Anfield Road zierte Citys Homepage ein hellblauer Heißluftballon mit den Worten "City" und "Tinder". Vor hellblauem Himmel segelte er friedlich über das Etihad Stadium und gleichzeitig vermeldete der Fußball-Klub Manchester City eine Kooperation mit der Dating-App Tinder.

Mehrere Millionen Pfund soll die Partnerschaft City einbringen und mehrere Aspekte umfassen. Es gehe um "exklusiven Zutritt von Fans zu Spielen, einmalige Erlebnisse" und sogenannte "Stadion-Events". Zu Wort kamen Tom Glick, der sich "City Football Group's Chief Commercial Officer" nennen darf, und David Wyler von Tinder. Seine Firma wollte etwas "Unerwartetes" tun, erklärte Wyler die Kooperation und sagte: "Fußball ist ein Sport, bei dem in jedem Moment alles passieren kann."

Ein dahingesagter Satz eines Marketing-Menschen von Tinder, wahrscheinlich schon vor Tagen ausformuliert und sicherlich von diversen anderen Marketing-Menschen für gut befunden. Aber auch ein Satz, der an diesem Tag so unfassbar treffend war. Denn wohl kaum ein Satz beschreibt Citys bisherigen Monat April besser.

Liverpools 4:3-Sieg im Januar als Vorbote

In den ersten acht Monaten der Saison konnte bei Fußballspielen mit Beteiligung von City nämlich nicht alles passieren - sondern eigentlich nur ein Sieg von City: 41 Mal in 48 Spielen. Verloren wurden nur Spiele, bei denen es um kaum was oder nichts ging, Will Grigg in der gegnerischen Mannschaft stand oder das Austragungsstadion Anfield Road hieß.

Letzterer Fall trat bis dahin nur bei einem Spiel am 14. Januar ein und es war ein Spiel wie ein Vorbote. Mit 3:4 verlor City damals in der Premier League gegen Liverpool, aber das Ergebnis spiegelte nicht das Spiel wider: Es hatte Anflüge eines Überrennens. Es hatte Anflüge eines 0:3. Anflüge eines Spiels, das sich knapp drei Monate später in der Champions League zutragen sollte.

Manchester City in der Saison 2017/18

Wettbewerb (Abschneiden) Spiele Siege Remis Niederlagen Champions League (aktuell Viertelfinale) 9 6 - 3 Premier League (aktuell Tabellenführer) 32 27 3 2 FA Cup (Aus im Achtelfinale gegen Wigan) 3 2 - 1 League Cup (Sieger) 6 6 - - Gesamt 50 41 3 6

Liverpools 3:0-Sieg im April als Einschnitt für City

Dieses 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Liverpool in der vergangenen Woche war Citys erstes Spiel im Monat April und ein Einschnitt. Monatelang marschierte die Mannschaft zuvor problemlos durch die wichtigen Wettbewerbe und siegte mal spektakulär und mal souverän. So, als könnte nichts passieren. Doch dieses 0:3 löste auf einmal Zittern aus, Unsicherheit und Selbstzweifel. Auf einmal konnte bei City-Spielen wieder alles passieren.

Trainer Pep Guardiola kennt all das schon von seiner Zeit beim FC Bayern. Stets im Frühling und immer nach monatelangen Siegesserien kam auf einmal ein Gegner, der sein System entschlüsselte und sein Team nicht nur besiegte, sondern überrannte. 2014 Real Madrid, 2015 der FC Barcelona. Und jetzt eben Liverpool gegen City. "Ich habe viele Champions-League-Spiele in nur zehn oder 15 Minuten verloren", sagt Guardiola. "Ich denke darüber sehr oft nach. Vielleicht liegt es an mir."

Manchester United verhinderte Citys Krönung

Und am Samstag verlor Guardiola auch ein Premier-League-Spiel in dieser Manier. Das Spiel, das eigentlich die Krönung werden sollte. Ein Sieg im Derby gegen United und City wäre Meister gewesen. "In der ersten Halbzeit haben wir versucht das zu tun, was wir die ganze Saison über getan haben", sagte Guardiola und es klappte. City dominierte und führte zur Pause mit 2:0.

Doch dann schoss Uniteds Paul Pogba zwei Tore innerhalb von drei Minuten und wenig später Chris Smalling noch ein drittes. 2:3. Überrumpelt. United gewann und vertagte die Fixierung von Citys Meistertitel. Erstmals in dieser Saison verlor City zwei Pflichtspiele in Folge. In der Tinder-Tabelle ist City also noch punktlos und das, obwohl die Dating-App ihr Logo während des Spiels in himmelblau präsentierte.

"Wenn man das Momentum hat, muss man die Türe schließen", sagte Guardiola, "und das haben wir gegen United nicht gemacht." Am Dienstag gegen Liverpool geht es für City zunächst aber nicht ums Türeschließen, sondern ums Türeoffenhalten. Ein Gegentor, und City bräuchte fünf Treffer. Ansonsten reichen drei für die Verlängerung.

Die größten Comebacks im Europapokal © getty 1/24 Im Europapokal gab es schon so manch spektakuläres Comeback - SPOX zeigt die größten. Mit dabei: Das Wunder von der Weser, Euro-Eddy und der Wahnsinn von Barcelona. © getty 2/24 FC Barcelona - Paris Saint-Germain (CL-Achtelfinale 2017): 6:1 (Hinspiel: 0:4) - Das unfassbarste Comeback der Europapokalgeschichte! Im Camp Nou dreht Barca als erstes Team aller Zeiten durch ein Tor in der 96. Minute einen Vier-Tore-Rückstand © getty 3/24 Bayern München - Juventus Turin (CL-Achtelfinale 2016) 4:2 n.V. - Bayern lief früh einem 0:2-Rückstand hinterher, doch in der Nachspielzeit gelang Thomas Müller der Ausgleich. Die Verlängerung brachte die FCB-Tore drei und vier zum spektakulären Sieg © getty 4/24 FC Barcelona - FC Chelsea (CL-Viertelfinale): 5:1 n.V. (Hinspiel: 1:3) - Die Blues vor der Ära Abramovich brachten den großen FCB ins Wanken. Die Katalanen retteten sich im Rückspiel in die Verlängerung, wo Rivaldo und Figo den Sack zumachten © getty 5/24 Karlsruher SC - FC Valencia (2. Runde, UEFA Cup 1993): 7:0 (Hinspiel: 1:3) - "Das ist nicht möglich, es ist unfassbar!" Jörg Dahlmann kommentierte legendär, während sich Euro-Eddy unsterblich machte. Vier Treffer erzielte Schmidt beim 7:0-Sieg © getty 6/24 Manchester United - Olympiakos Piräus (CL-Achtelfinale 2014): 3:0 (Hinspiel: 0:2) - ROBIN VAN PERSIE! Der Niederländer sorgte mit seinem Hattrick im Old Trafford für den Einzug ins Viertelfinale © getty 7/24 Bayer Leverkusen - Espanyol Barcelona (UEFA-Cup-Finale 1988): 6:5 n.E. (Hinspiel: 0:3) - Mit drei Toren egalisierte Bayer den Hinspiel-Rückstand, dann lag Bayer im Elfmeterschießen wieder 0:2 zurück. Doch Vollborn und die Latte bescherten Bayer den Titel © getty 8/24 Borussia Dortmund - FC Malaga (CL-Viertelfinale 2013): 3:2 (0:0) Mit dem 1:2, das nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel prangte, war der BVB draußen. Doch Marco Reus und Felipe Santana trafen in einer wahnsinnig kuriosen Verlängerung zum 3:2-Endstand © getty 9/24 FC Chelsea - Paris Saint-Germain (Viertelfinale 2014): 2:0 (Hinspiel: 1:3) - Ein von David Luiz (damals noch bei Chelsea) und Pastore in der 93.! Das Duell schien entschieden. Sechs Tage später drehten Schürrle und Ba (86.!) den Spieß um © getty 10/24 Liverpool FC - AC Milan (CL-Finale 2005): 6:5 n.E. - Die ersten Pool-Fans waren bereits gegangen, da Milan zur Pause mit 3:0 führte. Nichts werden sie je mehr bereut haben, denn die Reds glichen innerhalb von 6 Minuten aus und siegten im Elfmeterschießen © getty 11/24 Bayer 05 Uerdingen - Dynamo Dresden (Viertelfinale, Europapokal der Pokalsieger 1986): 7:3 (Hinspiel: 0:2) - Ein 1:3-Rückstand zur Pause - eigentlich war die Messe längst gelesen. Doch 6 Tore in 29 Minuten sorgten für das berühmte "Wunder von Grotenburg" © getty 12/24 AS Monaco - Real Madrid (CL-Viertelfinale): 3:1 (Hinspiel: 2:4) - Pierluigi Collina pfiff das Rückspiel im Fürstentum ... und sah die Legenden um Zidane und Ronaldo untergehen. Dabei hatte Raul die Königlichen bereits in Führung geschossen © getty 13/24 Deportivo La Coruna - AC Milan (CL-Viertelfinale 2004): 4:0 (Hinspiel: 1:4) - Freud und Leid liegen so eng beieinander. Valeron bejubelte seinen Treffer, während Milan kollektiv in die Röhre guckte. Depor kegelte Carlo Ancelotti aus der CL © imago 14/24 1. FC Kaiserslautern - Real Madrid (Viertelfinale, UEFA Cup 1982): 5:0 (Hinspiel: 1:3) Zwei Tore von Friedhelm Funkel eröffneten den Reigen, drei Real-Platzverweise später versohlten die Roten Teufel dem Weißen Ballett gehörig den Allerwertesten © getty 15/24 Bayern München - FC Porto (CL-Viertelfinale 2015): 6:1 (Hinspiel 1:3) - Nach zehn Minuten im Estado do Dragao liefen die Münchner bereits einem 0:2-Rückstand hinterher. Im Rückspiel war nach 40 Minuten (5:0 durch Lewandowski) aber alles klar © getty 16/24 Feyenoord Rotterdam - VfB Stuttgart (1. Runde, UEFA Cup 1998) 0:3 (Hinspiel: 3:1) -"Wir wussten vorher, dass die Zeit der Deutschen vorbei ist", so Feyenoord-Coach Beenhakker nach dem Hinspiel. Balakow, Djordjevic und Bobic belehrten ihn eines Besseren © getty 17/24 Werder Bremen - Spartak Moskau (2. Runde, UEFA Cup 1987): 6:2 n.V. (Hinspiel: 1:4) Den Comeback-Experten aus der Hansestadt gelangen gleich vier spektakuläre Europapokal-Aufholjagden. Den Anfang nahmen die Weser-Wunder mit dem 6:2 gegen Spartak Moskau © getty 18/24 Werder Bremen - Dynamo Berlin (Europapokal der Landesmeister 1988): Hinspiel 0:3, Rückspiel 5:0 "Kommt endlich raus, ihr Feiglinge" brüllte Burgsmüller durch die geschlossene Tür der Gästekabine. Dynamo kam - und erlebte ein wahres Debakel © getty 19/24 FC Chelsea - SSC Neapel (CL-Achtelfinale 2012): 4:1 (Hinspiel: 1:3) - Chelsea kann Comebacks. "Das Auswärtstor gibt uns die Chance, das Ruder herumzureißen", hatte Villas-Boas nach dem Hinspiel betont. Er wurde von Di Matteo ersetzt, behielt dennoch Recht © getty 20/24 Werder Bremen - RSC Anderlecht (CL-Vorrunde 1993) 5:3 - Das dritte Wunder von der Weser feierte Werder in der Gruppe gegen Anderlecht. Lange lag Bremen mit 0:3 hinten, dann schossen sich die Bremer mit fünf Toren in 23 Minuten in die Geschichtsbücher © getty 21/24 Werder Bremen - Olympique Lyon (3. Runde, UEFA Cup 1999): 4:0 (Hinspiel: 0:3) - Lyon trat zu defensiv auf und wurde von Werder an die Wand gespielt. Andi Herzog (1 Tor, 2 Vorlagen) war Matchwinner, das letzte Tor erzielte ein damals 21-jähriger Pizarro © imago 22/24 Borussia Mönchengladbach - Real Madrid (3. Runde, UEFA Cup 1985): 0:4 (Hinspiel: 5:1) - Die deutschen Teams waren nicht immer die Lachenden: Vor 21 Jahren zeigte Real Madrid Gladbach im Rückspiel die Grenzen auf und warf die Fohlen aus dem UEFA Cup © getty 23/24 FC Barcelona - AC Milan (CL-Achtelfinale 2013): 4:0 (Hinspiel: 0:2) - Nach der 0:2-Pleite im San Siro war es einmal mehr Messi, der seine Katalanen in die Erfolgsspur führte. Sein Doppelpack egalisierte das Ergebnis bereits zur Halbzeit © getty 24/24 Manchester United - Bayern München (CL-Finale 1999) 2:1 - eine der bittersten Stunden des FCB. Bayern hielt das 1:0 von Mario Basler bis zur Nachspielzeit, doch dort entrissen Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer den Deutschen den Henkelpott

Manchester Citys exquisite Offensive macht Hoffnung

Für die Treffer sorgen soll wohl Sergio Agüero, der das Hinspiel wegen einer Knieverletzung verpasste. Gegen United wurde er immerhin eingewechselt. Und ansonsten: Kevin De Bruyne? David Silva? Leroy Sane? Raheem Sterling? Gabriel Jesus? Guardiolas Auswahl an Offensivspielern ist exquisit. "Meine Mannschaft ist außergewöhnlich", sagt Guardiola. "Es ist eine wahre Freude, ihr Trainer zu sein." In der Premier League erzielte City bisher im Schnitt fast drei Tore pro Spiel.

Liverpool, auf der anderen Seite, hat gleichzeitig die anfälligste Defensive der fünf bestplatzierten Klubs der Premier League. Doch im Viertelfinal-Hinspiel gegen City ließ sie keinen einzigen Schuss aufs eigene Tor zu. "Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben", gab Jürgen Klopp danach zu, aber von Guardiola wurde er für diese Leistung trotzdem als "Taktik-Meister" und "echter Fuchs" gehuldigt.

Als das also, was Guardiola doch eigentlich selbst ist. Aber vor dem anstehenden Rückspiel hatte er keinen Taktik-Meister-Satz und auch keinen Echten-Fuchs-Satz parat, sondern nur einen, der auch von der Tinder-Marketingabteilung stammen könnte: "Im Fußball kann alles passieren. Wir müssen aufstehen, zurückkommen - und gewinnen." Das Heimspiel in der Premier League gegen Liverpool Anfang September jedenfalls - damals, als noch nicht alles passieren konnte - gewann City mit 5:0. Ein Ergebnis, das am Dienstag für den Halbfinal-Einzug reichen würde.

