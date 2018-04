FC Liverpool gegen AS Rom - Champions-League-Halbfinale: TV, Livestream & Liveticker

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtjylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premiership Hibernian -

Celtic Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St- Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Eredivisie Den Haag -

PSV Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga

Im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals empfängt der FC Liverpool das Überraschungsteam aus Rom. Die Mannschaft von Jürgen Klopp möchte im Halbfinale schon mal die Weichen auf Finaleinzug stellen. Jedoch wird die Roma darauf aus sein, genau dies zu verhindern. SPOX gibt Euch alle Infos zu der Begegnung und zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Der FC Liverpool steht nach einer fulminanten Viertelfinal-Paarung mit dem Ligakonkurrenten Manchester City in der Runde der letzten Vier. Nach einem starken 3:0 im Hinspiel im Anfield, konnte man auch im Rückspiel einen 2:1-Erfolg einfahren.

Weniger deutlich war das bei der Roma. Nach einem 1:4 im Hinspiel gegen den FC Barcelona hatte man in Italien bereits alle Hoffnungen auf einen Halbfinaleinzug verloren. Doch im Rückspiel wuchs die Roma über sich hinaus und zog durch ein mirakulöses 3:0 doch noch in die nächste Runde ein.

Wo und wann findet Liverpool gegen Rom statt?

Die Partie steigt am Dienstag, den 24.04. Anpfiff ist um 20.45 Uhr an der denkwürdigen Anfield Road in Liverpool.

© getty

Wo kann ich FC Liverpool gegen AS Rom im Livestream sehen?

Die Übertragungsechte für die Partie liegen exklusiv beim Pay-TV Anbieter Sky. Zusätzlich zur TV-Übertragung kann man als Sky-Kunde die Partie auch im Livestream mit Sky Go verfolgen.

Darüber hinaus bietet SPOX auch einen LIVETICKER zum Spiel an.

Liverpool vs. Roma: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden zirka eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben.

FC Liverpool: Der Weg ins Halbfinale

Liverpool musste den Weg über die Qualifikation gehen. Nach einem engen Spiel in Hoffenheim gewannen die Reds dann aber deutlich vor eigenem Publikum. In der Gruppenphase lief Jürgen Klopps Offensive zweimal extrem heiß und fegte Maribor und Moskau jeweils mit 7:0 vom Feld.

Im Hinspiel des Achtelfinals folgte schon das nächste Schützenfest, als man 5:0 in Porto gewann. Beim 0:0 im Rückspiel schonte Klopp dann einige seiner Stars. Das ganz große Aufsehen sorgte Liverpool dann aber erst mit dem Weiterkommen gegen Manchester City, das von vielen Experten schon als möglicher Titelträger ausgerufen worden war.

Wettbewerb Runde Heim Auswärts Ergebnis Champions League Qualifikation TSG Hoffenheim FC Liverpool 1:2 Champions League Qualifikation FC Liverpool TSG Hoffenheim 4:2 Champions League Gruppenphase FC Liverpool FC Sevilla 2:2 Champions League Gruppenphase Spartak Moskau FC Liverpool 1:1 Champions League Gruppenphase NK Maribor FC Liverpool 0:7 Champions League Gruppenphase FC Liverpool NK Maribor 3:0 Champions League Gruppenphase FC Sevilla FC Liverpool 3:3 Champions League Gruppenphase FC Liverpool Spartak Moskau 7:0 Champions League Achtelfinale FC Porto FC Liverpool 0:5 Champions League Achtelfinale FC Liverpool FC Porto 0:0 Champions League Viertelfinale FC Liverpool Manchester City 3:0 Champions League Viertelfinale Manchester City FC Liverpool 1:2

AS Rom: Der Weg ins Halbfinale

Auch die Roma scheint erst durch das 3:0 gegen den FC Barcelona so richtig ernstgenommen zu werden. Dabei sind die Italiener einer Gruppe mit dem FC Chelsea und Atletico Madrid Erster geworden. Die Blues schlug man im Stadio Olimpica sogar ebenfalls mit 3:0.

Im Gegensatz zum FC Liverpool hat die AS Rom allerdings in dieser Champions-League-Saison schon dreimal verloren, wärend die Reds immer noch ungeschlagen sind.