FC Liverpool - AS Rom: Die Wett-Quoten auf das Champions-League-Halbfinale

Am Dienstag steigt das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem AS Rom. Wer gewinnt? Wer trifft? Hier gibt es eine Übersicht über die Wetten zum Hinspiel zwischen den Reds und der Roma.

Das Rückspiel findet am 2. Mai in Rom statt. Die Quoten in diesem Artikel beziehen sich auf das Hinspiel.

FC Liverpool vs. AS Rom tippen: Die Wett-Quoten

Laut dem Wettanbieter tipicio hat der FC Liverpool die Favoritenrolle inne. Hier gibt es einen Überblick über die wichtigsten Tendenz-Quoten von tipico.

Wette 1 X 2 Gewinner Hinspiel 1,55 4,3 5,7 Handicap (0:1) 2,25 3,5 2,45 Handicap (0:2) 4,1 4,2 1,45 Handicap (1:0) 1,14 6,5 9,5 Wer kommt weiter 1,42 - 2,8

Insgesamt gibt es für diese Partie rund 120 verschiedene Wett-Möglichkeiten. Für die Anzahl der Tore hat tipico folgende Quoten ausgegeben.

Wette + / Ja - / nein Über/Unter 2,5 Tore 1,55 2,4 Über/Unter 1,5 Tore 1,16 4,5 Über/Unter 3,5 Tore 2,3 1,55 Über/Unter 4,5 Tore 3,8 1,22 Über/Unter 5,5 Tore 6,5 1,07 Schießen beide Teams ein Tor in beiden Halbzeiten? 8,0 1,05 Schießt Liverpool mind. ein Tor in beiden Halbzeiten? 2,1 1,65 Schießt die Roma mind. ein Tor in beiden Halbzeiten 4,7 1,15

Die Wetten stammen alle vom Anbieter tipico und wurden am Montag abgerufen. Alle Wetten findet ihr hier.