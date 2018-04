Der FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel in Sevilla: Bei Barca wäre das anders

NCAA March Madness Mo Nacht Wagner-Wahnsinn! Deutscher Sieg bei College-Spektakel? First Division A Live Brügge -

Genk League One Live Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Super Liga Roter Stern -

Zemun Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester J2 League Tochigi -

Niigata J1 League YokohamaFM -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolves -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Brom Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors

Der FC Bayern geht als klarer Favorit ins Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Sevilla (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER). Vor dem Hinspiel im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan geben sich die Münchner selbstbewusst, warnen jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen. Die emotionale Fallhöhe für den deutschen Rekordmeister ist trotz aller Vorsicht deutlich höher als bei einem Gegner mit größerem Namen.

Drei Lose sollten es bitte nicht sein. Da waren sich alle Protagonisten des FC Bayern nach dem Einzug ins Viertelfinale einig. Ja, wer die Champions League gewinnen will, muss jeden Gegner schlagen. Sowieso klar. Trotzdem wäre es ganz nett, die ganz dicken Brocken erst ab dem Halbfinale vorgesetzt zu bekommen. Zumal bereits die Gruppenauslosung mit der Partie gegen Paris Saint-Germain happig gewesen war.

Und so sollten es bitte im Viertelfinale weder Real Madrid noch Manchester City oder der FC Barcelona sein.

Entsprechend zufrieden waren die Münchner am Nachmittag des 16. März. Die Auslosung hatte zwei Duelle mit dem FC Sevilla ergeben, neben der Roma die vermeintlich machbarste der sieben möglichen Hürden. Und dann auch noch das Rückspiel im eigenen Stadion. Eigentlich perfekt.

FC Bayern geht als klarer Favorit ins Viertelfinale gegen Sevilla

Die Rollen vor dem ersten Aufeinandertreffen am Dienstagabend in der Hauptstadt Andalusiens sind klar verteilt: Der FC Bayern ist klarer Favorit. Qua Selbstverständnis. Qua Kaderstärke. Qua aktueller Form. Immerhin hinkt Sevilla den eigenen Ansprüchen in der Liga hinterher und die Bayern dominieren die Bundesliga nach Belieben. Stellvertretend stand die 6:0-Demontage des BVB am Samstag.

Dass genau in dieser Denke allerdings die größte Gefahr liegt, ist allen im Verein bewusst. Vom ersten Tag an bestimmten Warnungen die Aussagen: "Ich teile nicht die Euphorie, die nach der Auslosung ausgelöst wurde. Für mich ist das ein schwieriges Los", sagte Jupp Heynckes.

"Das ist eine starke Mannschaft. Ich habe viele Spiele von ihnen gesehen, da ich die spanische Liga intensiv verfolge", warnte Javi Martinez. "Sevilla hat nicht umsonst dreimal in Folge und fünfmal in elf Jahren die Europa League gewonnen", fügte Thomas Müller hinzu.

Vor dem Abflug nach Sevilla stimmte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Münchner Flughafen in den warnenden Grundtenor mit ein: "Wir wären sehr schlecht beraten, diesen Gegner zu unterschätzen. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist kein Glückslos, kein Traumlos."

Bayern scheiterte in den letzten vier Jahren an spanischen Teams

Zum offensiv nach außen getragenen "Mia san mia" gesellte sich in den Wochen seit der Auslosung aus allen Richtungen eine ordentliche Portion "Mia san vorsichtig".

Zwar ist der FC Bayern ein Klub, der es gewohnt ist, in (nahezu) jedem Spiel als Favorit auf den Platz zu gehen. Doch die Erinnerungen an die letzten Jahre sind noch frisch. In den letzten vier Spielzeiten war viermal in Folge gegen eine spanische Mannschaft Endstation in der Champions League. Und das jeweils auf schmerzhafte, wenn auch unterschiedliche Art und Weise.

Bayerns Europacup-Duelle mit spanischen Teams © getty 1/28 Der FC Bayern und spanische Teams: "La Bestia Negra" wird in Spanien zurecht gefürchtet. In der jüngsten Vergangenheit wendete sich das Blatt aber ein wenig. SPOX blickt auf alle Duelle zurück © imago 2/28 Das erste Aufeinandertreffen mit einem Klub aus Spanien gibt's in der Saison 1967/68: Die Bayern setzen sich nach einem 1:1 im Hinspiel gegen Valencia zuhause mit 1:0 im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger durch © imago 3/28 1974 schlagen die Roten Atletico Madrid mit 4:0 und sichern sich den ersten Münchener Erfolg im Europapokal der Landesmeister © getty 4/28 Zum nächsten großen bayerisch-spanischen Duell kommt es erst wieder 2000: In der CL-Zwischenrunde beißen sich die Königlichen an den Bayern die Zähne aus. Der FCB entführt ein 4:2 aus dem Santiago Bernabeu © getty 5/28 Im Rückspiel wird's sogar noch deutlicher: Mit 4:1 ballert der FCB die Königlichen aus dem Olympiastadion und beschert Lothar Matthäus einen gebührenden Abschied © getty 6/28 Auch im Jahr drauf gibt's für die Madrilenen nichts zu holen: Reals Angstgegner gewinnt beide Halbfinalspiele und zieht in das Champions-League-Finale ein © getty 7/28 "Kahn! Die Bayern!" Nach einem hart umkämpften Finale geht es 2001 gegen Valencia ins Elfmeterschießen. Oliver Kahn steigt zum "Titan" auf und pariert drei Elfmeter © getty 8/28 Zwei Jahre nach dem Drama gegen Manchester dürfen die Bayern endlich den Henkelpott in die Luft strecken. Es ist der vierte bayrische Titelgewinn in der Königsklasse © getty 9/28 In der Saison 2002/2003 ist für den Rekordmeister schon in der Gruppenphase Schluss. Gegen Deportivo La Coruna hagelt es zwei Niederlagen, ein gewisser Roy Makaay trifft in München dreifach... © getty 10/28 2007 schalten die Bayern wieder einmal Real Madrid aus. Im Hinspiel des Achtelfinals in Spanien trifft Ex-Barca-Spieler Mark van Bommel, der für die Fans der Königlichen einen ganz besonderen Jubel parat hat... © getty 11/28 In der folgenden Saison liefern die Bayern einen wahren Krimi: Im UEFA-Pokal sind die Roten gegen den krassen Außenseiter Getafe schon zwei Mal fast ausgeschieden. Doch ein später Doppelpack des neuen Stürmers Luca Toni rettet die Münchener © getty 12/28 Im Jahr drauf gibt's den Offenbarungseid im Camp Nou: Barcelona führt die Bayern vor. Zur Halbzeit steht es bereits 4:0, die Katalanen sind gnädig und belassen es dabei... © getty 13/28 2011/2012 bekommen es die Bayern zwei Mal mit einem Team von der iberischen Halbinsel zu tun. In der Gruppenphase erweist sich Villarreal nicht als ernsthafter Gegner und wird in beiden Spielen souverän bezwungen © getty 14/28 Im Halbfinale ist dann wieder Real fällig: Mario Gomez stellt im Hinspiel seinen Torriecher unter Beweis und trifft kurz vor Abpfiff zum 2:1 für die Roten © getty 15/28 Das Rückspiel verläuft zunächst alles andere als gut und die Bayern müssen ins Elfmeterschießen. Dort wird Manuel Neuer mit zwei gehaltenen Elfern zum Helden © getty 16/28 In der Vorrunde 2012/2013 gab's das Duell gegen den Final-Gegner von 2001. Gegen Valencia taten sich die Münchener schwer, erkämpfen sich trotzdem einen Sieg und ein Remis © getty 17/28 2013 kommt es im Halbfinale zur großen Revanche mit dem FC Barcelona. Im Hinspiel fegt Bayern die Katalanem mit 4:0 aus der Allianz-Arena © getty 18/28 Und auch im Rückspiel läuft's für die Blaugrana nicht besser, nach einem 0:3 ist das Finale Bayern-BVB perfekt © getty 19/28 Ein Jahr später ist wieder Zeit für den Klassiker gegen Real. Das Hinspiel geht nach einem Benzema-Tor mir 1:0 an die Königlichen... © getty 20/28 ...und im Rückspiel kommt's noch dicker. Real gewinnt in München mit 4:0, hier düpiert Ronaldo die Bayern-Mauer beim Freistoß © getty 21/28 Auch im darauffolgenden Jahr lief es im Halbfinale alles andere als rosig für Lahm und Co. Barca zündete spät den Turbo und fertigte Bayern im Camp Nou mit 3:0 ab © getty 22/28 In der Allianz Arena sah es zunächst nach einer Aufholjagd aus, ehe Neymar mit seinem Doppelpack alle Zweifel beseitigte. Endstand: 3:2 für die Bayern - zu wenig für das Finale © getty 23/28 In der Saison 2015/16 erwischten die Bayern mit Atletico ein ganz unangenehmes Los. Das Hinspiel im hitzigen Vicente Calderon verloren die Bayern nach einem Treffer von Saul Niguez 0:1 © getty 24/28 Im Rückspiel waren die Bayern drauf und dran, die Wende zu schaffen. Alonso traf früh per Freistoß. Nach Griezmanns Schocker zum 1:1 reichte Lewandowskis spätes 2:1 nicht mehr zum Weiterkommen © getty 25/28 In der vergangenen Saison bekam es der FC Bayern erneut mit Real Madrid zu tun. Die Münchner verloren das Hinspiel mit 1:2 ... © getty 26/28 ... und egalisierten dieses Ergebnis in den 90 Minuten des Rückspiel. In der Verlängerung schoss Ronaldo aber einen Doppelpack, ehe Asensio mit seinem Treffer zum 4:2 Bayerns Aus besiegelte. © getty 27/28 Diesmal geht es nach Sevilla: Beenden die Münchner den Spanier-Fluch der vergangenen Jahre? © getty 28/28 Diesmal geht es nach Sevilla: Beenden die Münchner den Spanier-Fluch der vergangenen Jahre?

Ausgangssituation gegen Sevilla erinnert an Atletico Madrid

Die Ausgangssituation vor dem Duell mit Sevilla erinnert an die vor dem Halbfinale 2016. Damals waren die Bayern froh, bei der Auslosung Real Madrid aus dem Weg gegangen zu sein. Der Respekt vor Atletico Madrid war riesig, auf dem Papier lag die Favoritenrolle dennoch bei den Münchnern. Am Ende stand das Aus nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel und einem 2:1-Sieg im Rückspiel.

Eine umso bitterere Enttäuschung. Atletico hatte zwar über Jahre hinweg eindrucksvoll unter Beweis gestellt, eine Spitzenmannschaft zu sein. Nichtsdestotrotz fühlte sich für den Verein und die Fans ein Aus gegen einen vermeintlich kleineren Namen noch schmerzhafter an als eines gegen Real Madrid oder den FC Barcelona. Diese holten in den jeweiligen Jahren immerhin später den Titel.

Aus diesem Grundgefühl heraus ist die emotionale Fallhöhe gegen den FC Sevilla eine höhere als gegen einen Gegner aus den gefürchteten drei.

FC Bayern gegen FC Barcelona hätte mehr 50:50-Charakter

Unterschätzen will den Kontrahenten im Münchner Lager niemand. Die Überzeugung des Weiterkommens schimmert dennoch durch. Aufgrund der Ausgangslage verständlich. Bei Barca wäre das anders. Ein solches Los hätte mehr 50:50-Charakter. Zumindest im Kopf. Die Tatsache allein, dass die Bayern immer wieder vor der Unterschätzung des Gegners warnen müssen, sagt einiges.

Für die ausgegebene Vorsicht gibt es aber tatsächlich gute Gründe. Sevilla ist enorm heimstark, das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan kann sich in einen Hexenkessel verwandeln. Das ist in dieser Saison nichts Neues für die Bayern. Immerhin spielten sie bereits bei Celtic und Besiktas.

Im Gegensatz dazu ist die Klasse Sevillas jedoch höher. Der Kader hat großes Potenzial und Trainer Vincenzo Montella einen klaren Plan, wie er das Maximum aus seinen Spielern herausholen kann. Eine Mischung dieser Qualität und der Lautstärke im Stadion kann Kräfte freisetzen.

Sevilla hatte den FC Barcelona am Rande der Niederlage

Das spürte dort zuletzt auch der FC Barcelona, der am Wochenende um ein Haar seine erste Saisonniederlage kassiert hätte und erst in letzter Minute zum 2:2 ausglich. Das spürte in der Endphase des Gruppenspiels im November auch der FC Liverpool. Die Reds führten zur Halbzeit bereits mit 3:0, hatten Sevilla überrollt. Im zweiten Durchgang drehte sich das Momentum, der Lautstärkepegel nahm immer weiter zu, die Partie kippte und am Ende stand es 3:3.

Darüber hinaus mangelt es den Andalusiern nicht an internationaler Erfahrung und Abgebrühtheit. Die zahlreichen Titel sprechen eine deutliche Sprache. Und die sind nicht nur Meriten vergangener Tage, sondern große Titel aus den letzten Jahren.

Zudem verlor Sevilla noch nie ein Spiel gegen eine deutsche Mannschaft. Was die Vorzeichen für das Hinspiel ebenfalls in Perspektive setzt: Den Bayern gelang seit fünf Jahren kein Sieg in Spanien.

FC Bayern: Die letzten Duelle gegen spanische Teams

Saison Runde Gegner Hinspiel Rückspiel 2013/2014 Halbfinale Real Madrid 0:1 (A) 0:4 (H) 2014/2015 Halbfinale FC Barcelona 0:3 (A) 3:2 (H) 2015/2016 Halbfinale Atletico Madrid 0:1 (A) 2:1 (H) 2016/2017 Gruppenphase Atletico Madrid 0:1 (A) 1:0 (H) 2016/2017 Viertelfinale Real Madrid 1:2 (H) 2:4 n.V. (A)

Jupp Heynckes Trainer bei Bayerns letztem Sieg auf spanischem Boden

Letztmals siegreich auf spanischem Boden war der deutsche Rekordmeister in der Triple-Saison 2012/2013, als er im Halbfinale einen 3:0-Auswärtssieg in Barcelona einfuhr. Trainer damals: Jupp Heynckes.

Dieser ist nun wieder am Steuer und will den Kurs Halbfinale halten. Und das tut er - ganz Heynckes - mit großem Respekt.

© getty

Allerdings machte er auch klar, dass sein Team mit breiter Brust in die Partie gehen wird: "Wer beim FC Bayern ist, kennt solche Spiele zu Genüge. Das ist Tradition in diesem Klub. Uns kann nichts mehr erschüttern", sagte der 72-Jährige am Montagabend bei der Pressekonferenz im Bauch des Estadio.

Die Negativserie gegen spanische Teams könne ihm ohnehin nichts anhaben: "2012 und 2013 sind wir über die beiden besten spanischen Mannschaften in der Historie ins Finale eingezogen. Deswegen sind die letzten vier Jahre für mich überhaupt nicht relevant. Der FC Bayern hat jetzt eine andere Mannschaft mit einem anderen Trainerteam."

Respekt. Demut. Vorsicht. Aber auch Selbstbewusstsein und Überzeugung waren in Heynckes' Gesicht zu lesen. Wohlwissend, dass seine Mannschaft als klarer Favorit ins Spiel geht. Aber auch im Wissen, dass die emotionale Fallhöhe eine andere ist als bei einem der drei Lose, die man gerne vermied.