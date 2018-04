FC Bayern siegt in Sevilla: Der Lerneffekt der Hexenkessel-Rundfahrt

Davis Cup Men Fr 06.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Super Liga Roter Stern -

Zemun DBU Pokalen SonderjyskE -

Brondby Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Super Liga Roter Stern -

Partizan Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes

Der FC Bayern hat nach den Siegen bei Celtic und Besiktas auch im Hexenkessel des FC Sevilla bestanden. Mit dem 2:1-Hinspielerfolg haben die Münchner den Grundstein für den Halbfinaleinzug gelegt und wichtige Erkenntnisse für die heiße Phase der Saison gewonnen.

1. Celtic, Besiktas, Sevilla: Der FC Bayern kann Hexenkessel

Zwischenzeitlich entglitt dem FC Bayern die Partie. Nach einer dominanten Anfangsphase im Auswärtsspiel beim FC Sevilla verloren die Münchner komplett den Faden und verzettelten sich in kleinen Scharmützeln.

Spätestens ab der 10. Minute spielten die Andalusier ihre Stärken aus: Hohes Pressing, aggressive Zweikampfführung und schnelle, spielerisch anspruchsvolle Kombinationen trafen auf Provokationen und theatralische Einlagen. Bisweilen war es eine dreckige Spielweise, unangenehm allemal.

In dieser Phase kochte die Stimmung im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan hoch. Jeder Zweikampf wurde mit lauten Pfiffen und Raunen bedacht, jede gelungene Aktion frenetisch bejubelt.

Die Bayern schienen sich davon beeindrucken zu lassen. Sie wurden zunehmend unsicherer und leisteten sich reihenweise einfache Ballverluste. Sevilla war für etwa eine halbe Stunde die klar bessere Mannschaft. Das sah auch Bayern-Trainer Jupp Heynckes so: "Die erste Halbzeit ging ganz klar an Sevilla, weil wir zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung hatten. Im Mittelfeld waren wir nicht geordnet, dann kommt eine Mannschaft wie Sevilla zu Torchancen."

FC Bayern hat Probleme mit Pressingmannschaften

Dass die Münchner Schwierigkeiten damit haben, gegen gute Pressingmannschaften Lösungen zu finden, war zuletzt auch gegen RB Leipzig offenbar geworden. Mats Hummels wollte dieses vermeintliche Problem jedoch nicht größer machen, als es ist: "Diese Ballverluste sind ja kein Dauerthema. Das ist auch immer tagesformabhängig. Am Samstag gegen Dortmund hatten wir beinahe gar keine, in Leipzig dagegen kamen sie auch zu häufig vor. Wir wollen immer den Ball haben und Fußball spielen. Wenn man dann einen Tag hat, an dem es nicht so optimal läuft, wird es öfter mal gefährlich", sagte er.

Nach der Pause schafften es die Bayern deutlich besser, das Spiel zu kontrollieren und sich von der Atmosphäre und den Provokationen nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Fortan zeigte sich, dass der designierte Deutsche Meister zu Recht als Favorit in die Partie gegangen war.

Die positiven Eindrücke nach dem Seitenwechsel waren auch das, was Heynckes letztlich aus dem Spiel mitnehmen wollte: "In der zweiten Halbzeit haben wir das geändert und dann verdient gewonnen."

Bayern erstes deutsches Team mit Sieg in Sevilla

Die Auslosung der Königsklasse bescherte dem deutschen Rekordmeister bislang eine Hexenkessel-Rundfahrt. Nach dem Celtic Park in Glasgow und dem Vodafone Park in Istanbul haben die Münchner auch die Aufgabe in einem berüchtigten Stadion gemeistert. Dreimal war die Stimmung beeindruckend, dreimal auch der Effekt auf das Team erkennbar, doch dreimal stand am Ende ein Auswärtssieg. 1:0 bei Celtic, 3:1 bei Besiktas und nun 2:1 in Sevilla.

Damit fuhren sie den ersten Sieg eines deutschen Teams in Sevilla überhaupt ein. Und besiegten nach fünf Niederlagen auf spanischem Boden in Serie nebenbei auch den eigenen Spanien-Fluch.

FC Bayern: Letzte Spiele gegen spanische Teams

Saison Runde Gegner Hinspiel Rückspiel 2013/2014 Halbfinale Real Madrid 0:1 (A) 0:4 (H) 2014/2015 Halbfinale FC Barcelona 0:3 (A) 3:2 (H) 2015/2016 Halbfinale Atletico Madrid 0:1 (A) 2:1 (H) 2016/2017 Gruppenphase Atletico Madrid 0:1 (A) 1:0 (H) 2016/2017 Viertelfinale Real Madrid 1:2 (H) 2:4 n.V. (A) 2017/2018 Viertelfinale FC Sevilla 2:1 (A)

Für die Bayern war genau das ein wichtiger Entwicklungsschritt. Vor zwei Jahren etwa war die Mannschaft im Vicente Calderon gegen Atletico Madrid ebenfalls beeindruckt von der Atmosphäre und in Rückstand geraten. Damals kam sie nicht mehr zurück. Diesmal gelang sogar noch ein Sieg.

Die sehr gute Ausgangsposition nehmen die Münchner sehr gerne mit. Aus den Erfahrungen der ersten Halbzeit müssen sie jedoch die richtigen Schlüsse ziehen. Dann war das Bestehen der Prüfung Hexenkessel 3.0 goldwert.

1. Der FC Bayern kann Hexenkessel

2. Juan Bernat ist auf höchstem Niveau keine Option mehr

3. Arjen Robben stellt sich in den Dienst der Mannschaft