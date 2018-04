FC Barcelona scheitert im Viertelfinale am AS Rom: 90 Minuten Schockstarre

21/25

Werder Bremen - RSC Anderlecht (CL-Vorrunde 1993) 5:3 - Das dritte Wunder von der Weser feierte Werder in der Gruppe gegen Anderlecht. Lange lag Bremen mit 0:3 hinten, dann schossen sich die Bremer mit fünf Toren in 23 Minuten in die Geschichtsbücher.