Leroy Sane: "Haben eine gute Chance, ins Finale zu kommen und den Titel zu holen"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Live Bengaluru -

Chennai Championship Live Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland

Flügelspieler Leroy Sane von Manchester City räumt den Citizens gute Chancen ein, in diesem Jahr die Champions League zu gewinnen.

Die Skyblues holten in dieser Saison bereits den Carabao Cup und sind auch in der Premier League als unangefochtener Tabellenführer fast nicht mehr aufzuhalten. Zudem steht das Team von Pep Guardiola in der Champions League im Viertelfinale. Dort trifft City am 04./10. April auf Ligakonkurrent FC Liverpool.

"Wir haben eine gute Chance, ins Finale zu kommen und den Titel zu holen, aber es wird schwer", sagte Sane. "Wir haben in diesem Jahr eine richtig starke Mannschaft und verstehen es auch, die Philosophie von Pep Guardiola in die Tat umzusetzen."

City-Sportdirektor zu Liverpool: "Das ist ein schwieriges Los"

Für City-Sportdirektor Txiki Begiristain sei die Aufgabe in der Königsklasse keinesfalls einfach: "Das ist ein schwieriges Los, wir treffen auf ein Premier-League-Team." Beide Seiten hätten ein Aufeinandertreffen gerne vermieden.

Beide Stadien - die Anfield Road und das Etihad - hätten eine brillante Atmosphäre. Deswegen freue sich Begiristain auf zwei klasse Mannschaften, die sicherlich guten Fußball zeigen würden.

Im Januar wurde der Siegeslauf der Citizens von Liverpool an der Anfield Road beendet, als die Reds die Mannschaft von Guardiola mit 4:3 bezwangen.

In der Hinrundenpartie im September fügten die Skyblues Jürgen Klopps Liverpoolern noch eine empfindliche 0:5-Niederlage zu.