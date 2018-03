Edin Dzeko nach Achtelfinal-Erfolg: "Wir haben etwas Besonderes geschafft"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Der im Winter heftig umworbene Roma-Angreifer Edin Dzeko war nach dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Shachtjor Donezk in der Champions League froh, dass sein Wechsel zum FC Chelsea geplatzt war. Dank seines Treffers schafften die Giallorossi den Einzug in die Runde der letzten Acht.

"Wir haben etwas ganz Besonderes geschafft, etwas, das es seit zehn Jahren nicht gegeben hat", betonte der Bosnier im Gespräch mit Mediaset Premium.

"Allein wegen dieser Partie hat es sich schon gelohnt, geblieben zu sein", so Dezko weiter. In der gesamten Saison arbeite ein Team auf Spiele wie dieses hin.

Vor der Saison bei Chelsea im Gespräch

Dabei war Dzeko in der Winterpause ein heißer Kandidat auf einen Wechsel zum FC Chelsea, gegen das er in der Gruppenphase zweimal getroffen hatte. Am Ende entschied er sich jedoch, die Roma nicht zu verlassen.

Nach dem 1:2 in der Ukraine war es Dzekos Treffer in der 52. Minute, die das Achtelfinale aufgrund der Auswärtstorregel zu Gunsten der Römer entschied.

Dzeko: "Ich bin stolz auf die Mannschaft"

Die Art und Weise, wie sein Team gegen Donezk agierte, imponierte Dzeko: "Wir waren geduldig und wussten, dass ein Tor uns den Weg ins Viertelfinale ebnen kann. Wir haben das Tor gemacht und dann zusammengehalten bis zum Schluss. Ich bin stolz auf die Mannschaft."

Nun wartet die Roma auf den Viertelfinalgegner. Bereits qualifiziert sind neben der Roma Manchester City, Sevilla, Real Madrid, Liverpool und Juventus.