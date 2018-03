Julian Draxler übt nach Champions-League-Aus harte Kritik an PSG-Coach Unai Emery

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Pune -

Bengaluru 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Premier League Bournemouth -

West Brom (DELAYED) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola

Nach der nächsten Niederlage gegen Real Madrid ist Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Julian Draxler, der in der 76. Minute eingewechselt wurde, kritisierte anschließend Trainer Unai Emery im ZDF. Jürgen Klopp findet den Einzug des FC Liverpool ins Viertelfinale dagegen perfekt. Die Stimmen.

Julian Draxler (PSG) über...

... seine zwischendurch zurückgenommene Einwechslung nach dem 1:1: "Es war unsensibel. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden. Das 1:1 ist gefallen, aber das 1:1 hat uns mal überhaupt nichts gebracht. Deshalb habe ich gedacht, wir sollten weiter auf die Tube drücken und offensiv spielen. Ich war überrascht und auch ein bisschen sauer über die Entscheidung."

... die Taktik von PSG: "Wir alle haben das Spiel gesehen. Wir haben den Ball ganz ordentlich hin- und hergeschoben und hatten wahrscheinlich auch mehr Ballbesitz. Aber du musst Real Madrid unter Druck setzen wenn du 3:1 hinten liegst und nicht ein bisschen den Ball hin- und herschieben und hoffen, dass ein Tor fällt. Deswegen finde ich, dass wir von Anfang an den Gegner unter Druck setzen hätten müssen. Das haben wir nicht getan und deshalb sind wir auch verdient ausgeschieden."

Nasser Al-Khelaifi (Präsident PSG) über...

... den Trainer: "Wir sind sehr traurig. Aber es gibt keine Kritik am Coach. Wir werden uns in der Kabine unterhalten. Wir müssen erstmal zur Ruhe kommen und dann darüber nachdenken, was wir verbessern müssen."

... den Platzverweis für Verratti: "Die Gelb-Rote Karte hat das Spiel getötet. Es ist eine Niederlage, die schwer zu akzeptieren ist."

Zinedine Zidane (Trainer Real Madrid): "Ich ein Genie? Nein! Wir sind glücklich, zwei wichtige Siege gegen PSG eingefahren zu haben, wissen aber, dass der Weg noch weit ist. Jetzt müssen wir uns erst einmal wieder auf die Meisterschaft konzentrieren. Meine Gedanken sind aber ohnehin bei der Familie Astori."

Sergio Ramos (Real): "Wir sind sehr zufrieden. Das war ein großes Spiel von uns. Wir hatten einen klaren Plan, weil unser Trainer uns exzellent vorbereitet hat. Die Gelb-Rote Karte hat uns auch in die Karten gespielt."

Mateo Kovacic (Real): "Ich habe meine Chance bekommen und bin darüber sehr glücklich. Ronaldo ist einfach unglaublich."

Die Bilder vom Spiel zwischen PSG und Real: Pyro-Hölle Prinzenpark © getty 1/7 Beim Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid ist es zu unglaublichen Szenen gekommen. © getty 2/7 Die PSG-Fans verwandelten den Prinzenpark zwischenzeitlich in eine Pyro-Hölle. © getty 3/7 Schon auf dem Weg ins Stadion brannte es lichterloh. © getty 4/7 Selbst Rollstuhlfahrer zündelten gewaltig. © getty 5/7 Im Stadion sorgten dann immer wieder Flammen und Rauch dafür, dass Menschen gefährdet wurden. © getty 6/7 Manche Chaoten lernen es einfach nie. © getty 7/7 Die Sicht war teilweise äußerst mau.

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es war schwierig nach dem 5:0 im Hinspiel. Wir haben versucht, dieses 5:0 zu verdrängen und uns auf das Spiel einzulassen, das hat aber nicht so gut funktioniert, also war es heute nicht perfekt. Andererseits sind wir im Viertelfinale - und das ist wiederum perfekt. Wir haben unsere Ziele, sind weiter, und das freut uns erstmal."