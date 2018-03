Champions League heute live: FC Barcelona gegen FC Chelsea im TV oder Livestream sehen

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Nach dem Hinspiel in London ist beim Rückspiel am Mittwoch (14.03.) zwischen dem FC Barcelona und FC Chelsea noch alles offen. Hier findet ihr alle Infos zur TV-Übertragung und möglichen Livestreams.

An der Stamford Bridge trennten sich Barca und die Blues mit 1:1. Willian brachte Chelsea in Führung (62.), Lionel Messi gelang für die Katalanen der Ausgleich (75.).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Barcelona gegen FC Chelsea im TV oder Livestream sehen

Das Rückspiel wird im Camp Nou um 20.45 Uhr angepfiffen. In Deutschland wird das Spiel exklusiv auf Sky gezeigt. Da das andere Mittwochsspiel (Bayern gegen Besiktas) bereits um 18 Uhr angepfiffen wird, gibt es keine Konferenz. Wer das Spiel im Internet ansehen will, kann es im Livestream auf Sky Go verfolgen.

Sky begleitet das Top-Spiel wie gewohnt mit mehreren Experten.

Kommentar: Marcus Lindemann

Moderation: Sebastian Hellmann

Experten: Dietmar Hamann, Thorsten Fink, Markus Hörwick, Erik Meijer.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Spiel im Liveticker zu verfolgen.

© getty

FC Barcelona gegen FC Chelsea: Die Aufstellungen

In der Champions League werden die Aufstellungen für gewöhnlich rund eine Stunde vor dem Spielbeginn mitgeteilt.