FC Bayern - FC Sevilla: Tickets fürs Champions-League-Viertelfinale.

Am Mittwoch, den 11. April steigt in der Münchner Allianz Arena das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla. So läuft das mit den Tickets.

Bis zum 13. März konnten Mitglieder des FC Bayern ihre Ticketanfrage abgeben. Insgesamt liegen dem Klub nach eigenen Angaben 160.000 dieser Anfragen vor.

Am 16. März begann die Verlosung der Viertelfinaltickets unter allen Bestellungen. Bis zum 22. März soll jeder Kartenbesteller über den Status seiner Anfrage informiert werden.

Die Eintrittspreise für das Spiel gegen den FC Sevilla:

Kategorie 1: 130 €

Kategorie 2: 110 €

Kategorie 3: 90 €

Kategorie 4: 60 €

Kategorie 5: 35 €

Die Partie in München wird ausverkauft sein, doch es gibt noch Wege, um live im Stadion dabei sein zu können.

Tickets für Bayern München - FC Sevilla

Am Freitag, den 23. März können Vereinsmitglieder des FC Bayern zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr online noch 465 Restkarten für den Unterrang Süd erwerben. Dabei darf jedes Mitglied nur ein Ticket buchen.

Zum selben Zeitpunkt werden auch noch Karten für den selben Block für das Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am 31. März erhältlich sein.

Allerdings sind nur Mitglieder mit einem Einladungsschreiben berechtigt, sich um diese Tickets zu bewerben. Die Karten können auch an den ServiceCentern des FC Bayern gekauft werden.

Tickets über den offiziellen Zweitmarkt erhältlich

Eine weitere Möglichkeit noch an Karten für das Rückspiel zu kommen, ist der offizielle Zweitmarkt, auf dem Karteninhaber ihre Tickets wieder verkaufen.

Der Verein weist selbst darauf hin, dass nur der offizielle Zweitmarkt zum Wiederverkauf von Eintrittskarten genutzt werden soll. Nur dort habe man die Garantie, dass es sich um gültige Tickets handelt.

Der FC Bayern erklärt dazu auf seiner Hompage: "Wir raten daher dringend davon ab, auf anderen Seiten außer unserer offiziellen Seite Tickets zu erwerben, da es sich hierbei ansonsten immer um nicht autorisierte Anbieter handelt."

Das Hinspiel findet am 3. April in Sevilla statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Für das Spiel in Spanien wurden dem FC Bayern 2300 Karten á 60 Euro zur Verfügung gestellt, die online bis zum 19. März angefragt werden konnten.