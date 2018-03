Champions-League-Viertelfinale: Termine, TV-Übertragung, Übersicht

Premier League Live West Bromwich -

Die Champions League geht in die entscheidende Phase: Ab Dienstag starten die Viertelfinals der Königsklasse. Dabei kommt es zu hochklassigen Duellen. Neben der Begegnung Manchester City gegen den FC Liverpool gibt es unter anderem auch das Aufeinandertreffen vom FC Bayern und dem FC Sevilla. SPOX gibt euch eine Übersicht über alle Spiele, Termine und Infos zur TV-Übertragung.

Die Hin- und Rückspiele der Viertelfinals verteilen sich insgesamt auf zwei Wochen. Während die Hinspiele am 3. und 4. April stattfinden, stehen die entscheidenden Rückspiele eine Woche später am 10. und 11. April an.

Begegnungen und Termine der Viertelfinal-Hinspiele

Datum Uhrzeit Paarung Liveticker Dienstag, 03.04.2018 20:45 Uhr FC Sevilla - FC Bayern München LIVETICKER Dienstag, 03.04.2018 20:45 Uhr Juventus Turin - Real Madrid LIVETICKER Mittwoch, 04.04.2018 20:45 Uhr FC Liverpool - Manchester City LIVETICKER Mittwoch, 04.04.2018 20:45 Uhr FC Barcelona - AS Rom LIVETICKER

Wann finden die Rückspiele statt?

Datum Uhrzeit Paarung Liveticker Dienstag, 10.04.2018 20:45 Uhr Manchester City - FC Liverpool LIVETICKER Dienstag, 10.04.2018 20:45 Uhr AS Rom - FC Barcelona LIVETICKER Mittwoch, 11.04.2018 20:45 Uhr FC Bayern München - FC Sevilla LIVETICKER Mittwoch, 11.04.2018 20:45 Uhr Real Madrid - Juventus Turin LIVETICKER

TV-Übertragung und Livestream der Viertelfinal-Spiele

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Spiele live, sowohl in der Konferenz als auch in der Einzelspieloption. Abonnenten können die Übertragung auch als Livestream über Sky Go sehen.

Das ZDF überträgt zudem das Hin- und Rückspiel des FC Bayern am 3. und 11. April live. Auch diese Sendungen können über einen Livestream gesehen werden.

Die Spiele im Liveticker

Solltet ihr keine Livebilder der Spiele sehen können, ist es auch möglich, alle Partien im Liveticker von SPOX zu verfolgen. Hier geht es zur Übersicht aller Spiele, die live getickert werden.

FC Sevilla - FC Bayern München: Glückslos für die Bayern?

Der FC Bayern hat mit dem FC Sevilla scheinbar einen der leichteren Gegner im Viertelfinale erwischt. Ein Durchmarsch ist dennoch nicht zu erwarten, schließlich ist auch der Sevilla in den letzten Jahren international erfolgreich gewesen. Von 2014 bis 2016 gewannen die Andalusier jeweils die Europa League, dieses Jahr schalteten sie Manchester United mit einem Sieg im Old Trafford aus.

In der Liga läuft es aber nicht so gut für den FC Sevilla. Aktuell liegt der Verein auf Rang sechs, 14 Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Die Bayern haben dagegen den Meistertitel fast sicher. Mit einem Sieg aus den letzten sechs Spielen haben die Münchner ihre sechste Meisterschaft in Serie perfekt gemacht.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 03.04.2018 20:45 Uhr FC Sevilla - FC Bayern München Sky/ZDF 11.04.2018 20:45 Uhr FC Bayern München - FC Sevilla Sky/ZDF

Juventus Turin - Real Madrid: Rettet Real die Saison noch

Real Madrid und Coach Zinedine Zidane stehen in der Champions League stark unter Druck. In der Liga liegen die Königlichen 15 Punkte hinter Tabellenführer Barcelona, auch im Pokal sind sie bereits ausgeschieden. Nach dem Achtelfinal-Sieg über Paris ruhen die Hoffnungen weiter auf der Champions League.

Auch für Juventus Turin zählt in diesem Jahr nur der Titel in der Königsklasse. Nachdem die Alte Dame in den vergangenen drei Jahren zweimal im Finale stand und nicht gewinnen konnte, muss im diesem Jahr die Trophäe her, zumal in diesem Duell die Revanche für die letztjährige Finalniederlage erfolgen kann.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 03.04.2018 20:45 Uhr Juventus Turin - Real Madrid Sky 11.04.2018 20:45 Uhr Real Madrid - Juventus Turin Sky

FC Liverpool - Manchester City: Kann Klopp City aufhalten?

In der Premier League ist Manchester City momentan das Maß aller Dinge, der Meistertitel ist ihnen kaum noch zu nehmen. Die Citizens scheinen in dieser Saison unbezwingbar. Nun liegt es an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool, Manchester zu stoppen.

Dabei zeigt sich auch Liverpool in guter Form. Den FC Porto schalteten die Reds im Achtelfinale souverän aus, in der Liga liegen sie momentan auf Platz drei.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 04.04.2018 20:45 Uhr FC Liverpool - Manchester City Sky 10.04.2018 20:45 Uhr Manchester City - FC Liverpool Sky

FC Barcelona - AS Rom

Der Barcelona scheint in diesem Duell der haushohe Favorit zu sein. Barca ist in dieser Saison in allen Wettbewerben äußerst souverän. Zuletzt schaltete das Team von Ernesto Valverde den FC Chelsea aus.

Der AS Rom hat hingegen nur Außenseiterchancen. In der Liga ist die Meisterschaft bereits in weiter Ferne und im Champions-League-Viertelfinale steht man nur aufgrund eines sehr knappen Erfolges gegen Shakhtar Donezk.