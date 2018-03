Champions League, Achtelfinal-Rückspiele: Alle Partien im Überblick

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Pune -

Die heiße Phase der Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League hat begonnen! Real Madrid und der FC Liverpool haben bereits die Tickets für die nächste Runde gelöst, am Mittwoch wollen Tottenham gegen Juventus (20.45 Uhr im LIVETICKER) und Manchester City gegen Basel (20.45 Uhr im LIVETICKER) nachziehen. SPOX liefert euch alle Infos zu den Paarungen aus der Runde der letzten 16.







Die Hin- und Rückspiele des Achtelfinals im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Di., 13.02.2018 20.45 Uhr FC Basel Manchester City 0:4 Di., 13.02.2018 20.45 Uhr Juventus Tottenham Hotspur 2:2 Mi., 14.02.2018 20.45 Uhr FC Porto FC Liverpool 0:5 Mi., 14.02.2018 20.45 Uhr Real Madrid Paris Saint-Germain 3:1 Di., 20.02.2018 20.45 Uhr FC Chelsea FC Barcelona 1:1 Di., 20.02.2018 20.45 Uhr FC Bayern München Besiktas 5:0 Mi., 21.02.2018 20.45 Uhr Schachtjor Donezk AS Rom 2:1 Mi., 21.02.2018 20.45 Uhr FC Sevilla Manchester United 0:0 Di., 06.03.2018 20.45 Uhr Paris Saint-Germain Real Madrid 1:2 Di., 06.03.2018 20.45 Uhr FC Liverpool FC Porto 0:0 Mi., 07.03.2018 20.45 Uhr Tottenham Hotspur Juventus LIVETICKER Mi., 07.03.2018 20.45 Uhr Manchester City FC Basel LIVETICKER Di., 13.03.2018 20.45 Uhr Manchester United FC Sevilla LIVETICKER Di., 13.03.2018 20.45 Uhr AS Rom Schachtjor Donezk LIVETICKER Mi., 14.03.2018 18 Uhr Besiktas FC Bayern München LIVETICKER Mi., 14.03.2018 20.45 Uhr FC Barcelona FC Chelsea LIVETICKER

Tottenham Hotspur - Juventus Turin: Spurs mit zwei Auswärtstreffern

Dramatisch war's im Hinspiel, nicht weniger nervenaufreibend wird wohl auch die Rückpartie: Juventus muss auf der Insel den Weg in die Offensive suchen, so kassierten die Norditaliener beim 2:2 im Hinspiel zwei Gegentore im eigenen Stadion.

Dabei fing alles perfekt an für die Alte Dame: Nach nicht einmal zehn Minuten lagen die Spurs in Turin mit 0:2 im Rückstand. Doch Harry Kane und Christian Eriksen schossen die Spurs noch in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Mi., 07.03.2018 20.45 Uhr Tottenham Hotspur Juventus Turin Sky

© getty

Manchester City - FC Basel: Schaulaufen für überragende Citizens

Weniger Spannung ist im Etihad Stadium geboten, wo Manchester City gegen den FC Basel einen 4:0-Auswärtssieg aus der ersten Partie verspielen müsste, um noch zu scheitern.

Nach bereits 23 Minuten war das Hinspiel in Basel gelaufen - Manchester führte da schon mit 3:0. Ilkay Gündogan drückte dem Spiel seinen Stempel auf und erhöhte in der 53. Minute gar noch zum 4:0 Endstand - sein zweiter Treffer der Partie.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Mi., 07.03.2018 20.45 Uhr Manchester City FC Basel Sky

© getty

Manchester United - FC Sevilla: De Gea hält Uniteds Träume am Leben

Manchester United kam im Hinspiel in Sevilla nicht über ein torloses Remis hinaus. Dass man im Old Trafford überhaupt noch die Chance auf das Weiterkommen hat, haben die die Red Devils Keeper David de Gea zu verdanken.

Gegen die überlegenen Spanier, die insgesamt sieben Mal öfter auf den gegnerischen Kasten schossen als die Gäste aus England, war der Schlussmann mit mehreren Weltklasseparaden Uniteds Lebensversicherung.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Di., 13.03.2018 20.45 Uhr Manchester United FC Sevilla Sky

© getty

AS Rom - Schachtjor Donezk: Holt die Roma noch auf?

Die Roma musste sich im Hinspiel trotz Führung noch überraschend mit 1:2 gegen Shakhtar geschlagen geben. Ein wunderschöner Freistoß von Fred besiegelte knapp 20 Minuten vor Spielende die Niederlage für die Italiener.

Für die Roma, die jetzt in den letzten 26 (!) Auswärtsspielen in der Champions League immer mindestens ein Tor kassiert hat, heißt es im Rückspiel im heimischen Olimpico Gas geben. Immerhin: ein 1:0 würde den Römern schon reichen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Di., 13.03.2018 20.45 Uhr AS Rom Schachtjor Donezk Sky

© getty

Besiktas - FC Bayern München: Rekordmeister nach 5:0 quasi durch

Der FC Bayern hat bereits im Hinspiel gegen Besiktas für klare Verhältnisse gesorgt und kann die Reise in die Türkei relativ entspannt antreten. 5:0 gewannen die Münchner in der Allianz Arena, dabei waren die Türken nach einer Roten Karte für Domagoj Vida bereits nach 16 Minuten in Unterzahl.

Das nutzte der FCB gnadenlos aus. Robert Lewandowski und Thomas Müllern schnürten jeweils einen Doppelpack, so dass im Rückspiel wohl die zweite Garde der Münchner zum Einsatz kommen wird.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Mi., 14.03.2018 18 Uhr Besiktas FC Bayern München ZDF

© getty

FC Barcelona - FC Chelsea: Messi vermiest den Blues die Stimmung

Bittere Ausgangsposition für den FC Chelsea, der vor zwei Wochen an der heimischen Stamford Bridge eine gute Partie spielte, nach dem 1:1 aber trotzdem mit dem Druck, mindestens ein Tor erzielen zu müssen, ins Camp Nou reist.

Lionel Messi konterte im Hinspiel eine Kunstschuss von Willian - für den Argentinier war es das erste Tor überhaupt gegen die Blues aus London.